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Arrêté

Microchaîne

MCM2300/12

3.1
| (21) Avis
Relaxez-vous en musique
Écoutez vos morceaux préférés sur ce système audio Philips compact tout-en-un, doté d'un port USB, d'une entrée audio et d'un lecteur CD. Profitez d'un son puissant avec les enceintes Bass Reflex ainsi que du système Digital Sound Controls pour optimiser vos réglages audio.
Voir tous les avantages

L'obsession du son

Relaxez-vous en musique

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • Port USB pour charge

  • 15 W max.

Puissance de sortie maximale 15 W

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.1

sur 5

21

Avis

24/11/2015

España

España

Un buen equipo

Solo le falta la salida de auriculares y seria un equipo perfecto. De todas formas funciona bien y tiene un excelente sonido. El diseño sobrio hace que pueda ponerse en cualquier lado y quede muy bien. Personalmente lo recomiendo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM2300 Microcadena

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM2300 Microcadena

14/11/2015

España

España

Tras 1 año, la radio no funciona

Hola me regalaron hace poco mas de un año la microcadena, y la radio no funciona, en el display se queda la palabra tuner y no se escucha nada.

Cet avis concerne le produit MCM2300 Microcadena

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23/04/2016

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Ottimo prodotto

Molto compatto. Suono buono. Prezzo molto conveniente. Comodissima la porta USB.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM2300 Sistema musicale micro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM2300 Sistema musicale micro

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