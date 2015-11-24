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Arrêté
MCM2300/12
CD, CD-MP3, USB, FM
Port USB pour charge
15 W max.
Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
3.1
sur 5
21
Avis
MarioArg
24/11/2015
España
Un buen equipo
Solo le falta la salida de auriculares y seria un equipo perfecto. De todas formas funciona bien y tiene un excelente sonido. El diseño sobrio hace que pueda ponerse en cualquier lado y quede muy bien. Personalmente lo recomiendo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2300 Microcadena
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2300 Microcadena
xquiquex76
14/11/2015
España
Tras 1 año, la radio no funciona
Hola me regalaron hace poco mas de un año la microcadena, y la radio no funciona, en el display se queda la palabra tuner y no se escucha nada.
Cet avis concerne le produit MCM2300 Microcadena
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biberkof
23/04/2016
Italia
Acheteur vérifié
Ottimo prodotto
Molto compatto. Suono buono. Prezzo molto conveniente. Comodissima la porta USB.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2300 Sistema musicale micro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2300 Sistema musicale micro