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Arrêté
Tube Hi-Fi
Tweeter à dôme en soie
150 W
Grâce aux tubes hi-fi intégrés, vous pouvez maintenant profiter d'un son d'une qualité exceptionnelle, associée jusqu'à présent uniquement à quelques systèmes audio de très bonne qualité. Le son analogique offert par les tubes rend l'écoute plus agréable pour l'oreille humaine dont le système auditif n'est pas linéaire. Le son émanant d'un tube fait l'objet d'une distorsion minimale et bénéficie d'une clarté et d'une précision inégalées pour une écoute agréable et une qualité audio authentique.
Le tweeter néodyme à ruban est un tweeter monopôle qui produit un son dynamique et vif en façade. Il s'agit d'une technologie fréquemment utilisée dans les systèmes audio haut de gamme pour reproduire le son avec la plus grande fidélité. Les cônes et les tweeters dôme classique fonctionnent selon le principe d'une bobine à déplacement directionnel, tandis que le tweeter néodyme à ruban émet des fréquences élevées selon un schéma d'émission de 180°. Cela accroît considérablement la largeur du spectre sonore dans les fréquences élevées et élargit la zone de situation d'écoute idéale pour offrir un son large et naturel.
Le connecteur plaqué or du haut-parleur garantit une meilleure transmission du signal sonore, en comparaison avec les connexions click-fit traditionnelles. Il minimise également la perte du signal électrique entre l'amplificateur et le boîtier du haut-parleur, ce qui offre une reproduction sonore aussi proche que possible de la réalité.
4.0
sur 5
24
Avis
83%
recommandent ce produit
10/05/2020
Nederland
Acheteur vérifié
Het beste sinds MFB
Na een uitnodiging van een goede kennis om dit maar eens te beluisteren was ik totaal verrast door de kwaliteit en het bereik van deze installatie. Weken naar gezocht om ook zo'n set te bemachtigen. De compacte boxen gaan erg diep. De versterker is een perfecte combinatie van buizen(klasse-A) voorversterker en een klasse-D eindversterker. Dit zijn de eerste compact luidsprekerboxen die naar mijn beleving beter klinken dan de alom geprezen MFB boxen. Alles is perfect in balans en ik geniet weer van de muziek zoals hoort te klinken.
Pour
compact, loepzuiver en ook nog eens mooi om te zien.
Contre
slecht één "aux" ingang.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Oui, je recommande ce produit
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gregor
13/10/2011
Nederland
goed warm geluid
goed product en een ieder aan te raden. Zenderinstelling is goed te bepalen. Vormgeving is ook positief.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Oui, je recommande ce produit
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restseiv
09/10/2011
Nederland
Het product zorgt voor een uitstekend geluid.
Absoluut een aanrader. De vormgeving is prachtig en de resultaten zijn indrukwekkend. Kortom een geweldig product waar eigenlijk niets op aan te merken valt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Oui, je recommande ce produit
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