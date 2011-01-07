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Arrêté

Microchaîne hi-fi

MC235B/12

3.8

| (6) Avis

Style unique - Son exceptionnel - Fixation murale

Vous êtes plutôt branché, toujours en avance sur les tendances ? Vous aimez les produits innovants et racés ? Alors vous serez séduit par la très chic microchaîne MC235B, qui peut être fixée au mur et propose des performances sonores dynamiques dans un design élégant.

Voir tous les avantages

Style unique - Son exceptionnel - Fixation murale

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 5

6

Avis

3
1

07/01/2011

Danmark

Danmark

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MC235B Micro Hi-Fi System

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MC235B Micro Hi-Fi System

25/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Great

Good cd player for a teen and has great sound system

Pour

Sleek

Contre

Blue light

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MC235B Sleek micro sound system

Date d'utilisation 2024-11-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MC235B Sleek micro sound system

Date d'utilisation 2024-11-25

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Compact and User-friendly, great sound

A compact and easy to use system with excellent sound. Let down somewhat, by weak remote control and total failure of baclight LED's which cannot economically be repaired out of the short warranty period.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MC235B Sleek micro sound system

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MC235B Sleek micro sound system

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