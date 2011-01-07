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Arrêté
MC235B/12
Style unique - Son exceptionnel - Fixation murale
Vous êtes plutôt branché, toujours en avance sur les tendances ? Vous aimez les produits innovants et racés ? Alors vous serez séduit par la très chic microchaîne MC235B, qui peut être fixée au mur et propose des performances sonores dynamiques dans un design élégant.
Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
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3.8
sur 5
6
Avis
07/01/2011
Danmark
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MC235B Micro Hi-Fi System
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MC235B Micro Hi-Fi System
Fhdzasaa
25/12/2024
United Kingdom
Great
Good cd player for a teen and has great sound system
Pour
Sleek
Contre
Blue light
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MC235B Sleek micro sound system
Date d'utilisation 2024-11-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MC235B Sleek micro sound system
Date d'utilisation 2024-11-25
JH54
25/07/2012
United Kingdom
Compact and User-friendly, great sound
A compact and easy to use system with excellent sound. Let down somewhat, by weak remote control and total failure of baclight LED's which cannot economically be repaired out of the short warranty period.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MC235B Sleek micro sound system
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MC235B Sleek micro sound system