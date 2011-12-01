Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
L'obsession du son
Ne choisissez plus entre qualité du son et discrétion. Cette microchaîne Philips classique s'intègre à tous les intérieurs et offre un plaisir d'écoute absolu. Appuyez sur Play et laissez les basses dynamiques envahir la pièce.
Cassette
Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
0
4.6
sur 5
12
Avis
91%
recommandent ce produit
sirio77
01/12/2011
Italia
Ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Ideale per chi usa l'apparecchio mentre lavora e per chi ha ancora le cassette e non intende affatto disfarsene. Acquisto semplice e tempi di arrivo ottimi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MC147 Sistema audio micro classico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MC147 Sistema audio micro classico
PhilipsMc147guy
16/08/2025
United Kingdom
Great Hifi
This Micro HI-FI Come's Equiped with great speakers a cassette player that records radio am/fm cd Player and Audio in its a brilliant system Sound quality is tip top. Could,nt be happier thanks phillips love this Brand,
Pour
Cassette player Dynamic Bass Boost Radio CD Player Speakers Are Great Quality
Contre
None Whatsoever
Cet avis concerne le produit MC147 Micro Hi-Fi System
Date d'utilisation 2025-07-16
Cet avis concerne le produit MC147 Micro Hi-Fi System
Date d'utilisation 2025-07-16
davemed
05/03/2014
United Kingdom
Brilliant for the price
I bought this as a cheap alternative for my broken down mini hi-fi. Just a temporary purchase. It is brilliant and serves all my needs and I will not be purchasing anything else to replace it. Excellent bass (DBB), good because I can play my old tapes, the AUX has allowed me to connect my separate cd player, the auto radio tuning is excellent with easy pre-sets. Playing through my own speakers the sound is perfect. The remote control is compact and simple to use. Perfect fitting for size where I wanted it.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MC147 Micro Hi-Fi System
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MC147 Micro Hi-Fi System