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Arrêté

FidelioCasque Bluetooth® sans fil

M2BTBK/00

3

| (31) Avis

Haute fidélité, divertissement sans fil. Où que vous alliez

Chez vous ou en déplacement, profitez d'un son haute définition et d'une connectivité Bluetooth® parfaite avec le Fidelio M2BT. La technologie NFC permet un appairage sans fil d'un simple geste, tandis que ses commandes intuitives vous permettent de basculer facilement entre la musique et les appels.

Voir tous les avantages

Haute fidélité, divertissement sans fil. Où que vous alliez

  • Son haute résolution

  • Supra-aural

  • Coussinets Deluxe à mémoire de forme

  • NFC

Coussinets de luxe en mousse à mémoire de forme pour une ergonomie optimale

Coussinets de luxe en mousse à mémoire de forme pour une ergonomie optimale

Les matériaux utilisés pour le casque Fidelio M2BT ont été soigneusement sélectionnés pour vous assurer un confort longue durée et des performances améliorées en matière de son. Les coussinets aérés en mousse à mémoire de forme permettent d'éviter l'accumulation de chaleur et de pression à la surface des oreilles, afin de procurer une sensation idéale lors du port du Fidelio M2BT et une excellente qualité sonore.

Les deux microphones intégrés coupent du bruit ambiant pour une meilleure qualité d'appel

Le casque M2BT est doté de deux microphones, un pour la voix et un autre mesurant le bruit ambiant, ce qui permet d'ajuster automatiquement le son et d'obtenir une qualité d'appel optimale.

Étanchéité acoustique pour préserver les détails sonores et protéger des bruits extérieurs

Étanchéité acoustique pour préserver les détails sonores et protéger des bruits extérieurs

L'étanchéité acoustique du casque Fidelio est assurée par un système de verrouillage à ruban, intégré au compartiment interne, spécialement conçu pour éliminer les fuites acoustiques inutiles et préserver la qualité audio jusque dans les moindres détails. Vous obtenez ainsi non seulement des basses bien plus profondes, mais vous pouvez aussi vous immerger entièrement dans toute la richesse de votre musique, sans perturbations extérieures.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.0

sur 5

31

Avis

21/08/2016

Sverige

Sverige

#TheOne

Grymt bra och sköna. aptx bluetooth gör det så enkelt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

12/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

It sounds great

Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

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Cet avis concerne le produit Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

17/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Great sound, very portable, long battery life

Good sound Lasts a week on my communte. Used with an apple iPhone. Only downside is a tiny buzz when 1st connecting to phone but this goes after a few seconds.

Cet avis concerne le produit Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

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