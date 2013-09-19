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Arrêté

Philips Fideliocasque arceau

M1/00

3.2
| (56) Avis
Haute fidélité et qualité supérieure. Où que vous alliez.
Le Philips Fidelio M1 associe un son et un confort optimaux, pour une expérience musicale authentique en déplacement. Grâce à une conception experte légère et robuste offrant une isolation exceptionnelle, profitez d'un son réellement haute définition où que vous alliez.
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  • Fidelio

  • Noir

Micro intégré avec bouton pour décrocher, étui inclus

Micro intégré avec bouton pour décrocher, étui inclus

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Câble OFC en tissu pour optimiser la qualité du signal

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Matériaux de qualité : aluminium et cuir haut de gamme

Matériaux de qualité : aluminium et cuir haut de gamme

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Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 5

56

Avis

19/09/2013

France

France

J'adore ce casque

Le son est neutre, ni les basses ni les mediums ni les aigus ne sont prédominants. Je préfère ajuster le lecteur au style de musique qui renforcera les basses sur du rnb ou de la pop, plutôt que le casque le fasse malgré moi. Il est confortable, moi qui porte des lunettes et souvent des boucles d'oreille (qui me gênent lorsque je mets le téléphone à mon oreille), je ne suis quasi pas gênée quand je l'ai. Par contre, ce casque est full compatible iPhone, et pas Android. Donc vous ne pourrez pas exploiter complètement la télécommande, vous ne pourrez que faire play et pause. L'application Philips Headset - et de nombreuses autres (testées par mes soins) - ne permet pas de changer le paramétrage du bouton de la télécommande, malheureusement. Ce casque ne fait pas partie des casques pour lequels l'application a été conçue... Quel dommage !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit M1 on ear headband headphones

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20/04/2013

France

France

Exceptionnel !

Casque de haute qualité pour audiophile exigeant !!! Convient aussi bien à l'écoute d'un bon rock des familles, qu'à un concert de musique classique ou de jazz. Les aigus et les medium sont précis, les basses puissantes et "propres". Un vrai régal, d'autant que le design est à l'image des performances de cet appareil de taille raisonnable, plutôt agréable à porter et qui supporte largement la comparaison avec mes Sennheiser de gamme pourtant supérieure. En bref, une vraie bonne surprise à recommander sans hésitation !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit M1 on ear headband headphones

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01/11/2014

Deutschland

Deutschland

Mein wichtigstes Alltagsutensil

Ende 2012 war ich auf der Suche nach einem neuen Kopfhörer für mich, nachdem auch der letzte nach Kabelbruch den Geist aufgegeben hatte. Ich probierte verschiedene aus und blieb schließlich beim Fidelio M1 hängen. Über eine Stunde saß ich im Laden und hörte verschiedenste Interpreten durch - fand dabei allerdings kein Stück, was nicht brilliant wiedergegeben wurde. Seit Dezember 2012 befindet sich der Kopfhörer nun in Dauerbenutzung, wobei ich jeden Tag mehrere Stunden Musik höre. Vor einem halben Jahr haben sich auch bei meinem M1 die Klebenähte gelöst. Glücklicherweise jedoch nichts, was ich nicht mit Nadel und schwarzem Faden wieder hinbekommen hätte. Klanglich glänzt der Fidelio wie am ersten Tag, Abnutzungen am Material sind kaum erkennbar. Erst seit wenigen Tagen kommt es zu leichten Soundausfällen. Mit den Kopfhörern ist weiterhin alles in Ordnung, ich befürchte allerdings, dass nach 2 Jahren Transport in der Jackentasche das Kabel nicht mehr mitmacht. Ich habe versucht, es durch ein anderes Phillips-Verlängerungskabel zu ersetzen, bemerke jedoch, dass der Sound auf dem linken Ohr stärker ist. Mit dieser Unausgewogenheit bleibt der Musikgenuss leider auf der Strecke. Es wäre toll, wenn man die Kabel des Phillips-Fidelio M1 einzeln erhalten würde! Insgesamt ein tolles Produkt, das ich jederzeit weiterempfehlen würde.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit M1 On-Ear-Kopfhörer mit Bügel

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