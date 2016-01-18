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Arrêté
M1MKIIWT/00
Un son haute fidélité, une conception soignée
Associant un son inégalé et un confort réel à un design emblématique, le Philips Fidelio M1MKII a été conçu par des experts et fabriqué de manière à offrir un son haute définition. Léger et robuste, il offre une excellente réduction du bruit aux utilisateurs nomades.
Son haute résolution
Supra-aural
Coussinets Deluxe à mémoire de forme
Pliage à plat
Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Les casques Fidelio répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution. Que vous écoutiez votre collection de contenus en haute résolution ou des sources musicales plus classiques, les hautes fréquences agréables et étendues de la gamme de casques Fidelio vous permettent de profiter pleinement de votre musique.
Le casque Fidelio est doté d'un dispositif d'isolation acoustique en forme de ruban intégré à la chambre interne qui élimine les fuites sonores superflues et préserve les détails. Non seulement vous obtenez une excellente extension des basses, mais vous profitez de tous les détails de la musique, de manière immersive, et sans être dérangé par les bruits environnants.
Les coques double couche du Philips Fidelio M1MKII sont conçues pour réduire la résonance et amortir les vibrations. Le son est vraiment pur et précis, et les détails sont révélés. Sa construction solide en couches assure durabilité et confort, ce qui fera du M1MKII un compagnon musical idéal pendant de nombreuses années.
2.6
sur 5
16
Avis
ulfasso
18/01/2016
France
casque exceptionnel
un son équilibré, pur et clair, qui ne sature pas. une finition exceptionnelle, super comfort, super resistance. fil amovible++
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic
Oui, je recommande ce produit
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Steppi74
13/04/2015
France
Une vraie réussite
L'écoute avec ce casque est un régal. Le son est bien équilibré avec des basses profondes mais jamais envahissantes et des aigus bien définis qui ne sifflent pas comme sur d'autres casques haute qualité. Le bon son est une question de goût et j'ai testé des dizaines de casques avant de choisir ce Fidélio. Mon conseil: faites de même!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
Yell0w
08/09/2014
France
Excellent
Un excellent casque, dans tout les domaines, un rendu sonore qui respecte le choix des musiciens. très confortable, très bon design, rien a redire, parfait.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic