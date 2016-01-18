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Arrêté

FidelioCasque avec Micro

M1MKIIWT/00

2.6

| (16) Avis

Un son haute fidélité, une conception soignée

Associant un son inégalé et un confort réel à un design emblématique, le Philips Fidelio M1MKII a été conçu par des experts et fabriqué de manière à offrir un son haute définition. Léger et robuste, il offre une excellente réduction du bruit aux utilisateurs nomades.

Voir tous les avantages

Un son haute fidélité, une conception soignée

  • Son haute résolution

  • Supra-aural

  • Coussinets Deluxe à mémoire de forme

  • Pliage à plat

Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure

Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure

Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Les casques Fidelio répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution. Que vous écoutiez votre collection de contenus en haute résolution ou des sources musicales plus classiques, les hautes fréquences agréables et étendues de la gamme de casques Fidelio vous permettent de profiter pleinement de votre musique.

Isolation acoustique préservant les détails sonores, sans le bruit externe

Isolation acoustique préservant les détails sonores, sans le bruit externe

Le casque Fidelio est doté d'un dispositif d'isolation acoustique en forme de ruban intégré à la chambre interne qui élimine les fuites sonores superflues et préserve les détails. Non seulement vous obtenez une excellente extension des basses, mais vous profitez de tous les détails de la musique, de manière immersive, et sans être dérangé par les bruits environnants.

Coques double couche conçues pour la précision sonore

Les coques double couche du Philips Fidelio M1MKII sont conçues pour réduire la résonance et amortir les vibrations. Le son est vraiment pur et précis, et les détails sont révélés. Sa construction solide en couches assure durabilité et confort, ce qui fera du M1MKII un compagnon musical idéal pendant de nombreuses années.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.6

sur 5

16

Avis

18/01/2016

France

France

casque exceptionnel

un son équilibré, pur et clair, qui ne sature pas. une finition exceptionnelle, super comfort, super resistance. fil amovible++

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic

13/04/2015

France

France

Une vraie réussite

L'écoute avec ce casque est un régal. Le son est bien équilibré avec des basses profondes mais jamais envahissantes et des aigus bien définis qui ne sifflent pas comme sur d'autres casques haute qualité. Le bon son est une question de goût et j'ai testé des dizaines de casques avant de choisir ce Fidélio. Mon conseil: faites de même!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

08/09/2014

France

France

Excellent

Un excellent casque, dans tout les domaines, un rendu sonore qui respecte le choix des musiciens. très confortable, très bon design, rien a redire, parfait.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

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Cet avis concerne le produit Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

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