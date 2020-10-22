Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Philips Sonicare AirFloss Philips Sonicare AirFloss
Arrêté
Assistance
HX8141
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Guide de mise en route
Manuel d’utilisation
Tout (9)
Où acheter un Philips Sonicare AirFloss et les accessoires correspondants ?
Puis-je utiliser d'autres marques de bain de bouche avec mon AirFloss ?
La batterie de mon AirFloss est-elle remplaçable ?
Comment savoir quel modèle d'AirFloss j'ai ?
Qu'indiquent les voyants de mon Philips Sonicare AirFloss ?
Philips SonicareBase de charge
Philips SonicareCoffret de voyage en plastique
Mon Philips Sonicare AirFloss fuit
Mon AirFloss a besoin d'être souvent rechargé.
La canule de mon Philips Sonicare AirFloss ne se détache pas ou se casse facilement
Mon Philips Sonicare AirFloss émet un sifflement
Mon Philips Sonicare AirFloss est moins puissant.