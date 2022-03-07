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    • Aide à prévenir les caries chez les enfants Aide à prévenir les caries chez les enfants Aide à prévenir les caries chez les enfants

      Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition Brosse à dents électrique

      HX3601/01

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Aide à prévenir les caries chez les enfants

      Aidez les enfants à prendre de bonnes habitudes de brossage avec Sonicare for Kids. Cette solution permet d'éviter les caries tout en respectant les dents et les gencives des enfants. Notre édition spéciale “Design a Pet” comprend des autocollants amusants pour que les enfants puissent apporter une touche personnelle.

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      For Kids Design a Pet Edition
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      For Kids Design a Pet Edition

      Brosse à dents électrique

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      Terracycle OHC

      Vous pouvez désormais recycler vos têtes de brosse à dents at philips.

      Recyclez maintenant

      Aide à prévenir les caries chez les enfants

      Pour développer des habitudes saines et durables en s'amusant

      • Technologie Philips Sonicare
      • Autocollants personnalisables
      • Application gratuite Sonicare for Kids
      La technologie Sonicare permet d’éviter les caries

      La technologie Sonicare permet d’éviter les caries

      Les légères impulsions atteignent les espaces interdentaires et le sillon gingival. Les enfants obtiennent ainsi un nettoyage optimal alors qu’ils apprennent encore à se brosser les dents.

      Les têtes de brosse sont spécialement conçues pour les enfants

      Les têtes de brosse sont spécialement conçues pour les enfants

      Les têtes de brosse sont spécialement conçues pour aider les enfants à obtenir un nettoyage optimal tout en apprenant à se brosser les dents. Une tête de brosse compacte est incluse. Les têtes de taille standard sont vendues séparément.

      Créez votre design personnalisé avec des autocollants amusants et réutilisables

      Créez votre design personnalisé avec des autocollants amusants et réutilisables

      L’édition spéciale “Design a Pet” inclut des autocollants réutilisables pour que les enfants puissent transformer leur brosse à dents en de nouveaux personnages animaliers quand bon leur semble. Faisons du brossage une partie amusante de leur journée !

      SmarTimer et KidPacer encouragent les enfants à se brosser les dents pendant 2 minutes

      SmarTimer et KidPacer encouragent les enfants à se brosser les dents pendant 2 minutes

      Encouragez les enfants à développer des habitudes saines. SmarTimer les encourage à se brosser les dents pendant 2 minutes complètes et KidPacer veille à ce qu’ils changent de zone buccale toutes les 30 secondes.

      2 réglages d’intensité pour un nettoyage en douceur

      2 réglages d’intensité pour un nettoyage en douceur

      Les dents des enfants ont besoin d’être mieux protégées. Choisissez entre les réglages Doux et Extra-doux, avec une tête de brosse en caoutchouc pour un nettoyage confortable.

      L’application gratuite Sonicare for Kids les encourage à mieux se brosser les dents

      L’application gratuite Sonicare for Kids les encourage à mieux se brosser les dents

      Développez des habitudes saines et durables. Notre application gratuite Sonicare for Kids encourage les enfants à se brosser les dents deux fois par jour pendant les 2 minutes complètes recommandées par les dentistes, tout en s’amusant !

      Spécificités Techniques

      • Alimentation

        Tension
        DC5V

      • Spécificités techniques

        Batterie
        Rechargeable
        Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
        14 jours
        Consommation d'énergie
        Mode veille sans affichage : <0,5 W
        Type de batterie
        Lithium ION

      • Design et finition

        Couleur
        Blanc avec bouton bleu aqua

      • Entretien

        Garantie
        Garantie 2 ans

      • Facile d'utilisation

        Système de tête de brosse
        Têtes de brosse faciles à clipser
        Manche
        Design ergonomique ultracompact
        Indicateur d'autonomie
        Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

      • Accessoires inclus

        Manche
        1 manche Philips Sonicare for Kids Pet
        Autocollants
        2 planches d’autocollants sur le thème des animaux domestiques
        Têtes de brosse
        1 Philips Sonicare for Kids compacte
        Chargeur
        1 chargeur USB

      • Performances de brossage

        Minuteur
        SmarTimer et KidPacer

      Contenu de l'emballage

      Photo de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Manche Sonicare for Kids
      • Tête de brosse compacte Sonicare for Kids
      • Chargeur USB-C
      • Autocollants d’animaux domestiques

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