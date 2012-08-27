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Arrêté
HTS9520/12
Un son Surround enveloppant, comme au cinéma
Plus de 70 % des participants au test « Sound challenge »* ont préféré Philips 360Sound. Les enceintes 360Sound dotées de haut-parleurs à l'avant et sur les côtés emplissent uniformément votre pièce d'un son Surround, comme au cinéma.
Lecteur Blu-ray 3D
Très différent du Home Cinéma 5 enceintes classique, le 360Sound présente une conception exclusive avec trois haut-parleurs dans chaque enceinte satellite : un à l'avant et deux sur les côtés en façade, inclinés pour diffuser un son intense tout autour de vous. En plus du principe de dipôles, Philips utilise un algorithme exclusif pour accroître encore l'effet d'immersion sonore. Fabriqué avec des composants acoustiques de qualité tels que les tweeters à dôme, le système magnétique en néodyme et les amplificateurs numériques classe « D », le 360Sound diffuse un son exceptionnel dans toute la pièce, pour une expérience cinématographique ultra-réaliste dans le confort de votre maison.
Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.
Bénéficiez d'un large choix de services en ligne avec Net TV. Accédez à tout moment à des films, photos, info-loisirs et autres contenus en ligne directement sur votre téléviseur. Reliez simplement votre Home Cinéma à votre réseau domestique par le biais de la connexion Ethernet pour naviguer dans les programmes et sélectionner celui de votre choix à l'aide de la télécommande. À partir du menu Philips, accédez aux meilleurs services Net TV adaptés à votre écran de télévision. De plus, avec le réseau PC certifié DLNA, vous pouvez visionner des vidéos ou accéder à des photos stockées sur votre ordinateur simplement à l'aide de votre télécommande.
Récompenses
3.6
sur 5
88
Avis
bubus78
27/08/2012
France
Acheteur vérifié
absolument immersif
heureux possesseur de cet ensemble home cinéma c'est avec un réel plaisir que je redécouvre les films l'immersion est absolument incroyable on est vraiment plongé au coeur de l'action un seul mot grandiose
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS9520 Home Cinéma 5 enceintes
Oui, je recommande ce produit
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thomas59
27/08/2012
France
absolument immersif
heureux possesseur de cet ensemble home cinéma c'est avec un réel plaisir que je redécouvre les films l'immersion est absolument incroyable on est vraiment plongé au coeur de l'action un seul mot grandiose
Oui, je recommande ce produit
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FERNANDOENJUTO
17/05/2012
España
IMPRESIONANTE
Un equipo fabuloso con diseño y calidad inmejorable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS9520 Sistema de cine en casa 5.1
Oui, je recommande ce produit
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Selon des tests sonores menés auprès de consommateurs allemands par Synovate en novembre 2010, en comparaison avec un grand concurrent. Données non publiées.