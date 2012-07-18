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Un son d'une clarté à couper le souffle
Découvrez le son Crystal Clear avec le nouveau système Home Cinéma 2 enceintes HTS9241. Le son d'une clarté exceptionnelle offert par les tweeters en titane vous permet désormais de profiter pleinement de vos films et musiques préférés.
Blu-ray 3D
Tweeters en titane
Les tweeters à base de titane conçus en co-développement présentent la rigidité et la légèreté requises pour garantir un son sans distorsion. Leur extraordinaire résistance à la distorsion et à la résonance sur toute la réponse en fréquences audibles est le gage d'un son d'une clarté exceptionnelle.
Les amplificateurs de classe D haute qualité Philips sont conçus pour préserver la source sonore originale afin d'offrir un signal audio plus précis et ainsi de reproduire les détails sonores de la musique et des films exactement comme l'artiste ou le réalisateur les ont pensés.
Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.
4.1
sur 5
81
Avis
84%
recommandent ce produit
Ph191
18/07/2012
France
Excellent produit
Beau design, et Très bonne qualité de son. Net Tv devrait être enrici de plus d'applications.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SoundHub HTS9241 Home Cinéma 2 enceintes
Oui, je recommande ce produit
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GIGI67
17/07/2012
France
Produit haut de gamme
Très bonne qualité de son et bonne profondeur, un bémol reste pour la lecture des films en 3D, certains films donnent un effet flou, par exemple le film Rio n'est pas net.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SoundHub HTS9241 Home Cinéma 2 enceintes
Oui, je recommande ce produit
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Toress
31/10/2013
España
Fantástico producto con una calidad de sonido excelente
Fantástico producto con una calidad de sonido excelente, fantástica imagen y increíble diseño
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SoundHub HTS9241 Sistemas de cine en casa 2.1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SoundHub HTS9241 Sistemas de cine en casa 2.1
Le Home Cinéma est également compatible avec les autres téléviseurs Philips.
Pour vérifier que la vidéo sur demande est disponible dans votre pays, rendez-vous sur www.philips.com/blu-ray.