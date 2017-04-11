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Arrêté
HTS3520/12
L'obsession du son
Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Redécouvrez l'expérience Home Cinéma grâce à ces enceintes puissantes avec leurs excellentes basses et la prise en charge du suréchantillonnage HDMI 1080p haute définition
HDMI 1080p
Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 canaux d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.
3.8
sur 5
26
Avis
Livarkhal
11/04/2017
France
excellent
5 ans que j'ai ce home cinema, il fonctionne parfaitement, aucun problème sur la qualité du son, le design est simple et le fond bien dans un appartement, très simple à installer même sans notice vraimennt un très bon produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3520 Home Cinéma 5 enceintes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3520 Home Cinéma 5 enceintes
Leito28
13/04/2015
España
Acheteur vérifié
Muy buen rendimiento del artículo.
Excelente producto. Uso todas sus entradas y es muy facil su uso!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Rogerrbv
20/12/2011
España
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
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Cet avis concerne le produit HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1