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Arrêté
HTS3510/12
L'obsession du son
Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Redécouvrez l'expérience Home Cinéma grâce à ce Home Cinéma Philips dont les enceintes puissantes offrent d'excellentes basses et une prise en charge du suréchantillonnage HDMI 1080p haute définition.
HDMI 1080p
Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 canaux d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.
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4.0
sur 5
17
Avis
balou300
15/07/2012
France
Ce produit et trés bien
Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
springers
20/07/2011
France
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Xavike12
06/09/2019
España
Muy potente y buen sonido
Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
Oui, je recommande ce produit
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