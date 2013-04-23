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Tondeuse de précision tubulaire
Les têtes de rasage diffusent la crème NIVEA FOR MEN directement sur votre peau pour l'hydrater pendant le rasage. Grâce à la technologie Natural Microtec, cette crème protège votre peau contre les irritations
Épouse en douceur les contours du visage pour un rasage précis, même dans les zones difficiles d'accès
Les têtes de rasage disposent d'anneaux innovants qui étirent la peau et soulèvent les poils pour un rasage exceptionnel
4.1
sur 5
153
Avis
87%
recommandent ce produit
tanguy64
23/04/2013
France
Acheteur vérifié
Entièrement satisfait
Maniable, rasage précis et de qualité. Autonomie. Un seul point moins satisfaisant, le coût du produit Nivéa.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HS8440/23 Rasoir NIVEA FOR MEN
Oui, je recommande ce produit
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lolo40
23/04/2013
France
Entièrement satisfait
Maniable, rasage précis et de qualité. Autonomie. Un seul point moins satisfaisant, le coût du produit Nivéa.
Oui, je recommande ce produit
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killerethyl
19/01/2012
France
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HS8440/23 Rasoir NIVEA FOR MEN
Oui, je recommande ce produit
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