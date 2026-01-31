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Arrêté
Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
Chaque matin, préparez votre smoothie préféré avant de partir, grâce à notre blender Philips Série 3000 alliant un style élégant et des performances supérieures. Savourez des smoothies sains et lisses tous les jours avec notre blender smoothie. Le moteur durable de 350 W, la gourde robuste Blend & Go et les lames en inox disposées en étoile s'associent pour des mixages parfaitement lisses. Il possède 2 vitesses, réduite pour les ingrédients tendres, élevée pour les fruits durs et la glace. Utiliser ce blender est simple : ajoutez vos ingrédients, vissez, mixez et savourez !
Moteur ProBlend de 350 W
Gourde Blend & Go
Lames en inox disposées en étoile ProBlend
Deux vitesses
Éléments compatibles lave-vaisselle
Mixez des ingrédients frais grâce à la technologie ProBlend unique. Le moteur durable de 350 W, la gourde robuste Blend & Go et les lames en inox disposées en étoile s'associent pour produire des mixages parfaitement lisses en quelques secondes.
Mixez les smoothies de votre choix grâce à un moteur robuste et durable, idéal pour une utilisation quotidienne.
Les rainures le long de la gourde Blend & Go redirigent les ingrédients vers les lames, pour un mixage plus fin et uniforme.
4.5
sur 5
35
Avis
85%
recommandent ce produit
annalenah2_7635
31/01/2026
Deutschland
Ein super toller Mixer ✨
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Philips Blend & Go 3000 Series Mini Smoothie Mixer – mit 350 W, abnehmbarem Messer, ist kompakt & spülmaschinenfest, mit ProBlend Technologie. ✨ #CapCut @influenster @Philips Home Living DACH #complimentary #BlendAndGoLife #SmoothieVibes #PhilipsKitchen
Cet avis concerne le produit HR2670/00 Standmixer Blend & Go
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nataliiah29_1168
25/12/2025
Deutschland
Kompakt, leistungsstark und sehr benutzerfreundlic
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich bin mit dem Philips Smoothiemaker Blend & Go wirklich sehr zufrieden. Das Gerät überzeugt schon beim ersten Eindruck durch sein schlichtes, modernes Design und die kompakte Größe, wodurch es kaum Platz in der Küche einnimmt. Die Handhabung ist extrem einfach und intuitiv – Zutaten einfüllen, Knopf drücken und schon ist der Smoothie fertig. Die Mixleistung ist sehr gut: Obst, Gemüse und sogar gefrorene Zutaten werden schnell und gleichmäßig zerkleinert. Die Lautstärke ist dabei absolut akzeptabel und nicht unangenehm laut. Besonders praktisch finde ich, dass der Mixbecher gleichzeitig als Trinkflasche genutzt werden kann – perfekt für unterwegs, ins Büro oder nach dem Sport. Auch die Reinigung ist unkompliziert, da sich die Teile leicht auseinandernehmen lassen. Insgesamt spart der Smoothiemaker viel Zeit im Alltag und macht die Zubereitung von frischen Smoothies schnell, einfach und bequem. Ein zuverlässiges Gerät, das ich gerne regelmäßig benutze und definitiv weiterempfehlen kann.
Cet avis concerne le produit HR2670/00 Standmixer Blend & Go
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irinazhmurko_9677
18/12/2025
Deutschland
Einfach und schnell zu bedienen
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der größte Vorteil des Mixers ist zweifellos sein tragbarer Becher. Er ist sehr kompakt und findet selbst in der kleinsten Küche problemlos Platz. Das gesamte Gerät besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist daher relativ leicht. Die Reinigung des Bechers kann mitunter etwas schwierig sein, da sich an den geriffelten Wänden leicht Kerne und Beerenschalen festsetzen. Was das Pürieren von Obst und Gemüse angeht, ist er für seine Größe und Leistung recht effektiv, allerdings auch relativ laut. Einstellungen und Bedienung sind kinderleicht.
Cet avis concerne le produit HR2670/00 Standmixer Blend & Go
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