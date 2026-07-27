Collection Avance

2 disques de forme fournis : Macaroni et Rigatoni

La boîte contient 2 disques de forme : Macaroni et Rigatoni. Pour obtenir les pâtes de la forme de votre choix, il vous suffit de fixer l'un d'eux à votre machine à pâtes. C'est elle qui fait tout le travail. Savourez des pâtes fraîches maison en toute simplicité !