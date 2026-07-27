Collection Avance

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Conchiglie et paccheri
Disques de forme Conchiglie
Disques de forme Paccheri
2 disques de forme
Cette boîte d'accessoires pour machine à pâtes Philips Avance contient 2 disques de forme pour préparer de nouvelles formes de pâtes fraîches : des Conchiglie et des Paccheri. Pour obtenir les pâtes de la forme de votre choix, il vous suffit de fixer l'un d'eux à votre machine. C'est elle qui fait tout le travail. Savourez des pâtes fraîches maison originales et variées en toute simplicité !
Les disques de forme sont conçus avec des trous d'extrusion au design exclusif, pour des pâtes fraîches maison lisses et régulières.
Sa lame au design exclusif permet de créer facilement à la maison différentes formes de pâtes fraîches, avec une découpe nette et précise. Idéale pour varier les plaisirs, elle garantit un résultat de qualité, adapté à toutes les envies culinaires.
Notation globale