Collection Avance

2 disques de forme fournis : Conchiglie et Paccheri

Cette boîte d'accessoires pour machine à pâtes Philips Avance contient 2 disques de forme pour préparer de nouvelles formes de pâtes fraîches : des Conchiglie et des Paccheri. Pour obtenir les pâtes de la forme de votre choix, il vous suffit de fixer l'un d'eux à votre machine. C'est elle qui fait tout le travail. Savourez des pâtes fraîches maison originales et variées en toute simplicité !