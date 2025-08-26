Termes recherchés

      Hachoir série 3000 Hachoir

      HR1503/00

      Puissant, rapide et fiable !

      Ce grand hachoir facile à utiliser est un outil idéal en cuisine pour préparer des repas maison. Son moteur puissant vous permet de hacher et de piler n'importe quel ingrédient. Réalisez vos dips favoris en toute simplicité.

      Hachoir série 3000
      Hachoir série 3000

      Hachoir

      Puissant, rapide et fiable !

      La préparation des repas n'a jamais été aussi simple.

      • Technologie PowerChop, pour des ingrédients parfaitement hachés
      • Des résultats parfaits rapidement grâce au moteur de 500 W
      • Préparez vos sauces et dips favoris dans le bol en verre de 2 l
      • Des résultats maîtrisés grâce aux 2 vitesses
      • Le bol et les lames sont compatibles lave-vaisselle.
      Une puissante capacité de hachage à votre disposition.

      Des ingrédients parfaitement hachés rapidement grâce au puissant moteur de 500 W. Réalisez n'importe quel plat en un rien de temps.

      Technologie PowerChop, pour un excellent hachage

      Hachez des ingrédients fermes comme tendres et obtenez un résultat régulier grâce à la technologie PowerChop associant des lames, un angle de coupe et un bol interne optimisés.

      Préparez les dips de votre choix dans le bol en verre de 2 l

      Vous adorez le guacamole ou le pesto ? Préparez n'importe quelle recette dans le grand bol en verre de 2 l.

      Deux vitesses, double précision !

      Hachez facilement les ingrédients grâce aux deux vitesses. Faites fonctionner l'appareil quelques secondes à la première vitesse si vous souhaitez conserver des morceaux, ou sélectionnez la seconde vitesse pour une texture lisse.

      Ne glisse pas.

      Stabilisé par sa base en caoutchouc, le hachoir est utilisable d'une seule main.

      Nettoyage facile

      Pas de souci de vaisselle. Le bol comme les lames sont compatibles lave-vaisselle.

      Un unique outil, des possibilités infinies !

      Ce hachoir s'attaque à tous les types d'ingrédients avec une grande facilité pour préparer des dips, des salades et plus encore. Vous pouvez l'utiliser pour hacher de la viande, obtenir une pâte d'oléagineux ou créer des sauces pour toute la famille.

      Un hachage rapide grâce aux 4 lames en inox

      Les lames ultra-précises sont spécialement conçues pour couper tous types d'ingrédients, afin de rendre leur préparation aussi rapide que possible.

      Créez votre propre pâte d'oléagineux maison.

      Préparez vos pâtes d'oléagineux à la maison en toute simplicité et explorez des saveurs nouvelles et plus saines. Vous pouvez même réaliser votre propre pâte à tartiner au chocolat pour les enfants.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Matériau principal
        Plastique
        Matériau secondaire
        Plastique/inox
        Fonctions
        Vitesse 1/2
        Type de produit
        Hachoir
        Certifications
        CB
        Capacité du panier
        2 l maxi.
        Pieds antidérapants
        Oui
        Longueur du cordon
        > 1,2 m
        Technologie
        Technologie PowerChop
        Pièces compatibles lave-vaisselle
        Oui
        Indicateur de niveaux
        Oui
        Matériau du bol
        Plastique/verre
        Matériau de la lame
        Inox
        Rotations par minute (tr/min)
        5 000
        Sans BPA
        Oui
        Fonction Pulse
        Oui
        Lames amovibles
        Oui
        Pile la glace
        Oui
        Mixe des ingrédients chauds
        < 60 mais déconseillé
        Volume sonore (standard)
        < 80 dB
        Garantie
        2 ans
        Compatible croquettes
        Oui

      • Caractéristiques techniques

        Puissance
        450 W
        Tension
        220-240 V
        Fréquence
        50-60 Hz
        Nombre dans le lot
        1 pièce par unité de vente

      • Compatibilité

        Accessoires inclus 1
        Lame en S

      • Fonction de sécurité

        Certification de sécurité
        CB
        Arrêt automatique de la lame
        < 1,5 s selon la norme de sécurité

      • Poids et dimensions

        Longueur du produit
        180 mm
        Largeur du produit
        221 mm
        Hauteur du produit
        271 mm
        Poids du produit
        1 245 (bol en plastique) 2 080 (bol en verre)
        Longueur de l'emballage
        227 mm
        Largeur de l'emballage
        372 mm
        Hauteur de l'emballage
        187 mm
        Poids de l'emballage
        1 983 (bol en plastique) 2 826 (bol en verre)

      • Solidité

        Manuel d'utilisation
        Manuel d'utilisation

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

