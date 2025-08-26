Puissant, rapide et fiable !

La préparation des repas n'a jamais été aussi simple avec ce hachoir électrique série 3000 de Philips. La technologie PowerChop et le moteur de 500W offrent des résultats parfaits rapidement. Hachez des ingrédients fermes comme tendres et obtenez un résultat régulier grâce à la technologie PowerChop de ce hachoir mixeur associant des lames, un angle de coupe et un bol en verre de 2L optimisés. Grâce à son fonctionnement à la simple pression d'un bouton et à sa taille compacte, hacher n'a jamais été aussi simple !