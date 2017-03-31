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Arrêté
Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.
Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.
Le contrôle du confort personnel adapte le rasoir à votre type de peau. Sélectionnez le mode « Normal » pour un rasage rapide et confortable de très près ou optez pour le mode « Sensible » pour un rasage de très près garantissant un confort maximum pour la peau.
4.3
sur 5
32
Avis
90%
recommandent ce produit
Superminous
31/03/2017
France
Excellent rasoir possédé depuis dees annéees
Excellent rasoir possédé depuis des années, dommage qu'il ne soit plus fabriqué. Facile à nettoyer, étanche, lames de coupe et grilles associées peuvent être changées facilement sans CHANGER TOUTE LA TÊTE DE RASAGE
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartTouch-XL HQ9190CC Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
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Lollo66
15/10/2019
Italia
Acheteur vérifié
Ottimo rasoio
Lo posseggo e utilizzo da parecchio tempo e non ho mai avuto problemi. Accessori e lame di ricambio un po' onerosi ma la qualità si paga!
Pour
Efficienza e qualità
Contre
Costo dei ricambi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartTouch-XL HQ9190 Rasoio elettrico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartTouch-XL HQ9190 Rasoio elettrico
chigi57
31/10/2017
Italia
smart touch xl
prodotto al top nessun difetto riscontrato rasatura senza sbavature molto veloce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartTouch-XL HQ9190 Rasoio elettrico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SmartTouch-XL HQ9190 Rasoio elettrico
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.