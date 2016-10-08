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  • Pour un rasage de près et rapide
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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ8160/16

4
| (10) Avis
Pour un rasage de près et rapide
Les têtes de rasage Speed-XL sont très perfectionnées et offrent jusqu'à 50 % de surface de rasage* en plus pour un rasage rapide et de très près. *Comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

50 % de surface de rasage en plus

Pour un rasage de près et rapide

Têtes de rasage Speed-XL pour un rasage de près et rapide

Têtes de rasage Speed-XL pour un rasage de près et rapide

Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.

Technologie Super Lift&Cut

Technologie Super Lift&Cut

Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

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4.0

sur 5

10

Avis

3
2

08/10/2016

Suisse

Suisse

Excellent produit

Vraiment excellent. Rasage de prêt et la peau reste très douce et lisse.

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique

01/11/2020

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

shaver is easy to handle and gives a close shave.

very pleased with shaver and worth the money. I like the charging pad so always can be fully charged.Also easy to clean.

Pour

See above easy to use and gives a great shave.

Contre

none

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

Oui, je recommande ce produit

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06/08/2015

United Kingdom

United Kingdom

Still shaving well since 2006

Have used this daily since 2006 ,without any problem. Have now purchased a 5000 serieseries at a good price hoping for similar good service

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

Oui, je recommande ce produit

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 