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Arrêté
Têtes CloseCut, Flex & Float
Fonctionnement sur secteur uniquement
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Pour des performances optimales, remplacez les têtes de rasage de votre rasoir Philips tous les deux ans (référence : HQ55).
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
4.1
sur 5
55
Avis
87%
recommandent ce produit
RASO
12/11/2016
France
Acheteur vérifié
correct
Elle fonctionne toujours mais à moitié car le petit bout en plastique de la lame d précision est cassé mais si non elle fonctionne parfaitement rasage de prés impeccable, merci à Philips de sa bonne fabrication.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6940/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6940/16 Rasoir électrique à sec
ELOIZZY
12/11/2016
France
Acheteur vérifié
correct
Elle fonctionne toujours mais à moitié car le petit bout en plastique de la lame d précision est cassé mais si non elle fonctionne parfaitement rasage de prés impeccable, merci à Philips de sa bonne fabrication.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6940/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6940/16 Rasoir électrique à sec
CHACHA
05/11/2011
France
Répond très bien à l'usage pour lequel il est destiné
Ce rasoir fait suite à deux autres identiques de marque PHILIPS qu'il a remplacé après .... 40 ans de bons et loyaux services. Les anciens n'avaient que 2 têtes et j'apprécie dans ce nouveau rasoir ses 3 têtes qui rendent le rasage plus rapide. J'en espère la même fiabilité !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6940/33 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6940/33 Dry electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.