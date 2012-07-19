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Arrêté
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Pour des performances optimales, remplacez les têtes de rasage de votre rasoir Philips tous les deux ans (référence : HQ55).
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
3.9
sur 5
40
Avis
88%
recommandent ce produit
indiana11
19/07/2012
France
Trés bon produit, bon rapport qualité prix, facile d'utilisation
C'est mon papa qui utilise ce produit et il en est très satisfait à tous niveaux !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
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FkM1
22/10/2011
France
simple et efficace
Ce produit est résistant, robuste, simple, performant au quotidien et d'un grand confort.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
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phil02
19/12/2013
België
Rasoir haute performence.
Tres bonne appareille,tient bien dans la main et une recharge de longue duréz.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.