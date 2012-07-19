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  • Rasage de près, même dans le cou
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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique à sec

HQ6920/16

3.9
| (40) Avis | 88% recommandent ce produit
Rasage de près, même dans le cou
Rasoir électrique Philips efficace et abordable. Le système Reflex Action combiné à la technologie Super Lift&Cut offre un rasage de très près confortable.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Lames CloseCut

Rasage de près, même dans le cou

Technologie Super Lift&Cut

Technologie Super Lift&Cut

Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

Têtes de remplacement

Pour des performances optimales, remplacez les têtes de rasage de votre rasoir Philips tous les deux ans (référence : HQ55).

Système Reflex Action

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

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3.9

sur 5

40

Avis

88%

recommandent ce produit

19/07/2012

France

France

Trés bon produit, bon rapport qualité prix, facile d'utilisation

C'est mon papa qui utilise ce produit et il en est très satisfait à tous niveaux !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

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22/10/2011

France

France

simple et efficace

Ce produit est résistant, robuste, simple, performant au quotidien et d'un grand confort.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

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19/12/2013

België

België

Rasoir haute performence.

Tres bonne appareille,tient bien dans la main et une recharge de longue duréz.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 