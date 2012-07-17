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Arrêté
Têtes CloseCut, Flex & Float
Fonctionnement sur secteur uniquement
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Pour des performances optimales, remplacez les têtes de rasage de votre rasoir Philips tous les deux ans (référence : HQ55).
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
4.4
sur 5
60
Avis
93%
recommandent ce produit
didier21
17/07/2012
France
tres satisfait
pas lourd pas trop encombrant et simple a utiliser
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6900/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6900/16 Rasoir électrique à sec
Brun
16/10/2011
France
Silencieux et efficace. Rase même la barbe qui pousse dans le cou
Silencieux et efficace. Coupe même la barbe du cou
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6900/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6900/16 Rasoir électrique à sec
santacrux
16/10/2011
France
Excellent produit
Très facile d'utilisation. Il peut s'utiliser partout discrètement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6900/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6900/16 Rasoir électrique à sec
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.