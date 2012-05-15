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Arrêté
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.
Les lames effilées de votre rasoir Philips sont au plus près de votre peau, pour un rasage exceptionnel.
4.0
sur 5
13
Avis
92%
recommandent ce produit
iltorinese
15/05/2012
Italia
modello ancora in vendita ma non in produzione
mod. TYPE HP1336 (CIRCA 20 ANNI O FORSE PIU') PURTROPPO SONO SALTATE LE BATTERIE PROPRIO IN QUESTI GIORNI E CAMBIARLE COSTA QUASI COME IL NUOVO. COMUNQUE NON POSSO CHE ESSERE SODDISFATTO DI QUESTO PRODOTTO.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6695/16 Rasoio elettrico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6695/16 Rasoio elettrico
Frosty
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Frederik35
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.