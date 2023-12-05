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Arrêté

Prestige ProSèche-cheveux

HPS910/00

4.4
| (121) Avis | 85% recommandent ce produit
Conçu pour un séchage et un coiffage rapides et professionnels
Le sèche-cheveux Philips Prestige Pro offre une puissance de 2 100 W et est équipé d'un moteur AC professionnel produisant un flux d'air pouvant atteindre 160 km/h*, soit 40 % plus rapide**. Conférez à votre coiffage un aspect professionnel grâce à deux concentrateurs fins.
Voir tous les avantages

Conçu pour un séchage et un coiffage rapides et professionnels

  • 2 100 W de puissance de séchage

  • Moteur AC puissant

  • Flux d'air élevé jusqu'à 160 km/h*

  • Soin ionique pour des cheveux brillants

Séchage rapide, moteur pro AC puissant

Séchage rapide, moteur pro AC puissant

Le sèche-cheveux Pro dispose d'un moteur AC hautes performances, avec un flux d'air élevé jusqu'à 160 km/h*, soit 40 % plus rapide**. Il est conçu pour offrir des résultats professionnels et efficaces.

Un séchage rapide et performant à 2 100 W

Un séchage rapide et performant à 2 100 W

Ce sèche-cheveux professionnel de 2 100 W produit un flux d'air extrêmement puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage et le coiffage.

Soin ionique pour des cheveux brillants, lisses et sans frisottis

Soin ionique pour des cheveux brillants, lisses et sans frisottis

Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 5

121

Avis

85%

recommandent ce produit

05/12/2023

France

France

Le produit est excellent

Après quelques difficultés de réception, j'ai enfin ce sèche cheveux que je voulais absolument 😎 Je suis totalement satisfait de la performance du produit.👍 J'espère que je l'utiliserai encore très longtemps😍

Pour

Aspect de solidité

Contre

Un petit peu lourd

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Prestige Pro HPS910 Reconditionné Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Prestige Pro HPS910 Reconditionné Sèche-cheveux

17/02/2020

België

België

Rapidité parfaite

Bonjour, Je suis ravie du sèche cheveux Philips Prestige Pro Sèche-cheveux. Habituellement, je n'ai pas beaucoup de temps dans la salle de bain donc il me fallait quelque chose d'efficace pour sécher et coiffer mes cheveux. Il est super rapide et le résultat est très satisfaisant. En plus de sa rapidité, il est très facile à utiliser dès sa première utilisation. Il y a également des conseils sur l'utilisation du sèche-cheveux pour avoir un bon résultat et c'est très pratique pour une novice comme moi.

Pour

Rapidité

Contre

poids

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Prestige Pro HPS910/00 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Prestige Pro HPS910/00 Sèche-cheveux

12/02/2020

België

België

Acheteur vérifié

Seche cheveux performant

Le sèche cheveux est léger et agréable à manipuler. Le cordon est assez long ce qui est pratique. Le design est très sympa avec de belle finition. Pour ce qui est du séchage il fait de beau cheveux bien brillant. Je suis très satisfaite.

Pour

Performances design et brillance du cheveux

Contre

/

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Prestige Pro HPS910/00 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Prestige Pro HPS910/00 Sèche-cheveux

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  1. Testé avec le concentrateur de 9 mm à la vitesse 2 et à la température 2

  2. par rapport au HP4997