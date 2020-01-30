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Arrêté
HP8661/00
3 accessoires
Fonction ThermoProtect
La brosse soufflante avec débit d’air de 800 W sèche et coiffe en douceur. Obtenez des résultats dignes d’un institut de beauté tous les jours.
La fonction ThermoProtect assure une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance. Obtenez des résultats exceptionnels tout en préservant vos cheveux.
La thermo-brosse présente un diamètre extra-large de 38 mm. Sa largeur en fait l'accessoire idéal pour créer des coiffures lisses et des ondulations.
4.1
sur 5
57
Avis
Valou888
30/01/2020
France
Acheteur vérifié
Excellente brosse soufflante pour cheveux fragiles
J'ai choisi cette brossse à 800 W car je voulais pouvoir sécher mes cheveux en adoptant des coiffures stylisées et préserver mes cheveux fins & colorés. Pari hautement réussi ! De plus, la brossse plate me permet de réaliser un brushing lisse sans utiliser de plaque lissante.
Pour
Séchage rapide avec une chaleur moyenne
Contre
Adapté pour cheveux fins
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential HP8663/00 Brosse soufflante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential HP8663/00 Brosse soufflante
María73
21/11/2017
España
Producto ideal para secar y peinar
Compré el producto pensando que solo me serviría para peinar y moldear mi pelo pero me llevé la gran sorpresa de que también me sirve para secarlo así que en un solo producto tengo mi secador y mi moldeador ideal para llevar en viajes porque no hace falta llevar además de un moldeador un secador para mí es un dos en uno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential HP8662/00 Air Styler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential HP8662/00 Air Styler
DCardarilli
05/03/2021
Italia
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Manca la regolazione manuale della temperatura ma se ne può fare a meno in quanto il ThermoProtect funziona abbastanza bene regolando la temperatura in modo corretto per una asciugatura dei capelli abbastanza veloce ed efficiente. Comoda, leggera e molto maneggevole grazie anche al cavo girevole. Rumore contenuto. Trattamento dei capelli ottimo, lascia i capelli gradevolmente morbidi e dona lucentezza. Accessori in dotazione più che sufficienti: sembrano delicati ma ad oggi sono ancora intatti dopo due anni di utilizzo. Ad ogni modo ho provato a cercarli come ricambi ma non sono riuscito a trovarli. Per tutto il resto niente da dire, fa egregiamente il suo lavoro!
Pour
leggera e maneggevole, ottimo rapporto qualità-prezzo
Contre
manca la regolazione manuale della temperatura, ricambi non disponibili
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential HP8663/00 Styler ad aria
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential HP8663/00 Styler ad aria