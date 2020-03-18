Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez-vous dès maintenant
Accès anticipé à nos soldes Black Friday
11
d
Jours
15
h
Heures
44
m
Minutes
06
s
Secondes
Arrêté
HP8658/00
Cheveux naturellement lisses et doux
Séchez et stylisez en même temps. La nouvelle brosse soufflante Philips Essential Care vous permet d'obtenir des cheveux naturellement lisses tout en les préservant grâce à la fonction ThermoProtect.
EssentialCare
Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale.
Garantie internationale de 2 ans.
Cette brosse coiffante est équipée d'une résistance chauffante de faible puissance de 650 W pour un séchage et un coiffage doux mais efficaces.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
2.5
sur 5
4
Avis
Zeldi
18/03/2020
France
Des possibilités trop limitées
Ce produit propose une température raisonnée mais sa brosse est trop grosse et ne permet pas de brushing. Des accessoires répondant à une attente plus forte seraient fortement appréciés.
Pour
Température
Contre
Brosse
Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8658/00 Brosse soufflante
Date d'utilisation 2019-02-18
Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8658/00 Brosse soufflante
Date d'utilisation 2019-02-18
pepita8306
16/07/2019
France
ne permet pas de brushing
bonjour Ce produit sèche les cheveux en les préservant mais ne permet pas de réelle mise en forme, encore moins de brushing. Dommage que l'on ne puisse y adapter d'autres brosses rondes par exemple pour donner du gonflant. Suis déçue par ce produit.
Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8658/00 Brosse soufflante
Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8658/00 Brosse soufflante
pathazelle
25/05/2018
France
utilisation unique pour les cheveux longs et sans mouvement
je suis déçue de cet appareil j ai les cheveux mi longs et meme en les sachant par le dessous le rendu est sans effet; DE PLUS on ne peux meme pas trouver d'autres brosses qui s'adaptent à cet appareil pour pouvoir faire de vrais brushing avec mouvements...
Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8658/00 Brosse soufflante
Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8658/00 Brosse soufflante