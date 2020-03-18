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Arrêté

EssentialCareBrosse soufflante

HP8658/00

2.5

| (4) Avis

Cheveux naturellement lisses et doux

Séchez et stylisez en même temps. La nouvelle brosse soufflante Philips Essential Care vous permet d'obtenir des cheveux naturellement lisses tout en les préservant grâce à la fonction ThermoProtect.

Voir tous les avantages

Séchage et stylisation en douceur, pour des cheveux préservés

Cheveux naturellement lisses et doux

  • EssentialCare

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale.

Garantie internationale de 2 ans

Garantie internationale de 2 ans

Garantie internationale de 2 ans.

650 W pour des résultats exceptionnels

650 W pour des résultats exceptionnels

Cette brosse coiffante est équipée d'une résistance chauffante de faible puissance de 650 W pour un séchage et un coiffage doux mais efficaces.

Spécificités Techniques

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2.5

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Avis

5
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18/03/2020

France

France

Des possibilités trop limitées

Ce produit propose une température raisonnée mais sa brosse est trop grosse et ne permet pas de brushing. Des accessoires répondant à une attente plus forte seraient fortement appréciés.

Pour

Température

Contre

Brosse

Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8658/00 Brosse soufflante

Date d'utilisation 2019-02-18

Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8658/00 Brosse soufflante

Date d'utilisation 2019-02-18

16/07/2019

France

France

ne permet pas de brushing

bonjour Ce produit sèche les cheveux en les préservant mais ne permet pas de réelle mise en forme, encore moins de brushing. Dommage que l'on ne puisse y adapter d'autres brosses rondes par exemple pour donner du gonflant. Suis déçue par ce produit.

Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8658/00 Brosse soufflante

Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8658/00 Brosse soufflante

25/05/2018

France

France

utilisation unique pour les cheveux longs et sans mouvement

je suis déçue de cet appareil j ai les cheveux mi longs et meme en les sachant par le dessous le rendu est sans effet; DE PLUS on ne peux meme pas trouver d'autres brosses qui s'adaptent à cet appareil pour pouvoir faire de vrais brushing avec mouvements...

Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8658/00 Brosse soufflante

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