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Arrêté
HP8656/00
5 accessoires
Chaleur uniforme
Fonction ionique
Fonction ThermoProtect
La technologie de répartition uniforme de la chaleur offre une protection optimale de vos cheveux contre la surchauffe, ce qui permet de les garder pleins de vie et brillants.
La technologie ionique assure un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique, préservent les cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.
La brosse soufflante est accompagnée de 5 accessoires vous permettant de créer différents styles : cheveux lisses et naturels, ondulations définies ou volume au niveau des racines.
3.7
sur 5
143
Avis
Lilia88000
02/12/2022
France
Au top!!
Très léger. Fonctionne aussi bien sur cheveux secs ou mouillés. Très bon rapport qualité prix.
Pour
Poids. Rapidité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Minnie8
07/08/2022
France
Acheteur vérifié
Super produit !
La brosse soufflante possède de nombreux accessoires ce qui offre une multitude de possibilités de coiffure.
Pour
Nombreux accessoires - Utilisation facile - maniable - peu imposant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8657/00 Brosse soufflante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8657/00 Brosse soufflante
AïdaAida
26/05/2020
France
Merci Philips !
Pour ceux qui ont les cheveux afro/crépus/frisés cette brosse est parfaite ! Mes cheveux ont tendance à se recroqueviller et à créer beaucoup de nœuds quand ils sont mouillés, alors quand je fais mon shampoing je ne vous raconte pas la galère... Pour ceux qui ont mon type de cheveux et surtout ceux qui ont le problème de shrinkage, je recommande à 100% cette brosse. La brosse démêle et sèche parfaitement les cheveux. L’énorme avantage avec cette brosse c'est que vous pouvez sécher les cheveux sans forcément mettre l'option chaud, le froid suffit amplement pour sécher la mèche en quelques secondes. Aussi j'avais peur que la brosse arrache mes cheveux, mais après que j'ai séché tous mes cheveux, j'ai été surprise que la brosse n'a pas arracher mes cheveux. Avec un sèche cheveux classique et une brosse, j'avais une grosse boule de cheveux dans ma main. Il ne s'agit pas d'une brosse lissante, elle démêle les cheveux et "étire" pour faciliter le coiffage. Un dernier truc, il y a deux option ''froid et lent" et "chaud et rapide" il ne s'agit pas trop d'un inconvénient parce que le froid et lent me suffit, mais voilà je le précise quand même.
Pour
peu de perte de cheveux / gain de temps / démêlage (je peux passer mes doigts dedans sans que ça coince / la température n'a pas abimé mes cheveux / seche cheveux à emporter n'importe où / l'embout est solide bien accroché
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8657/00 Brosse soufflante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8657/00 Brosse soufflante