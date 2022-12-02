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  • Des styles variés et des cheveux protégés
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Arrêté

AdvancedBrosse soufflante

HP8656/00

3.7
| (143) Avis
Des styles variés et des cheveux protégés
Des coiffures en toute simplicité tous les jours grâce à la brosse soufflante Philips Advanced. L'air chaud est diffusé de manière uniforme par l'ensemble de la brosse, tandis que la fonction ionique permet d'obtenir des cheveux plus brillants.
Voir tous les avantages

Brosse Soufflante à protection optimale

Des styles variés et des cheveux protégés

  • 5 accessoires

  • Chaleur uniforme

  • Fonction ionique

  • Fonction ThermoProtect

Moins de surchauffe avec la technologie de répartition uniforme de la chaleur

La technologie de répartition uniforme de la chaleur offre une protection optimale de vos cheveux contre la surchauffe, ce qui permet de les garder pleins de vie et brillants.

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

La technologie ionique assure un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique, préservent les cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.

5 accessoires

La brosse soufflante est accompagnée de 5 accessoires vous permettant de créer différents styles : cheveux lisses et naturels, ondulations définies ou volume au niveau des racines.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 5

143

Avis

02/12/2022

France

France

Au top!!

Très léger. Fonctionne aussi bien sur cheveux secs ou mouillés. Très bon rapport qualité prix.

Pour

Poids. Rapidité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante

07/08/2022

France

France

Acheteur vérifié

Super produit !

La brosse soufflante possède de nombreux accessoires ce qui offre une multitude de possibilités de coiffure.

Pour

Nombreux accessoires - Utilisation facile - maniable - peu imposant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Advanced HP8657/00 Brosse soufflante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Advanced HP8657/00 Brosse soufflante

26/05/2020

France

France

Merci Philips !

Pour ceux qui ont les cheveux afro/crépus/frisés cette brosse est parfaite ! Mes cheveux ont tendance à se recroqueviller et à créer beaucoup de nœuds quand ils sont mouillés, alors quand je fais mon shampoing je ne vous raconte pas la galère... Pour ceux qui ont mon type de cheveux et surtout ceux qui ont le problème de shrinkage, je recommande à 100% cette brosse. La brosse démêle et sèche parfaitement les cheveux. L’énorme avantage avec cette brosse c'est que vous pouvez sécher les cheveux sans forcément mettre l'option chaud, le froid suffit amplement pour sécher la mèche en quelques secondes. Aussi j'avais peur que la brosse arrache mes cheveux, mais après que j'ai séché tous mes cheveux, j'ai été surprise que la brosse n'a pas arracher mes cheveux. Avec un sèche cheveux classique et une brosse, j'avais une grosse boule de cheveux dans ma main. Il ne s'agit pas d'une brosse lissante, elle démêle les cheveux et "étire" pour faciliter le coiffage. Un dernier truc, il y a deux option ''froid et lent" et "chaud et rapide" il ne s'agit pas trop d'un inconvénient parce que le froid et lent me suffit, mais voilà je le précise quand même.

Pour

peu de perte de cheveux / gain de temps / démêlage (je peux passer mes doigts dedans sans que ça coince / la température n'a pas abimé mes cheveux / seche cheveux à emporter n'importe où / l'embout est solide bien accroché

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Advanced HP8657/00 Brosse soufflante

Oui, je recommande ce produit

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