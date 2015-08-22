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Arrêté
Plaques infusées de kératine
Plaques vibrantes
Fonction ionique
Température professionnelle de 230 °C
Les plaques en céramique infusées de kératine glissent en douceur sur vos cheveux, pour un aspect brillant.
Les plaques légèrement vibrantes répartissent les cheveux de façon uniforme, pour offrir un résultat parfait sur toute la chevelure.
Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
4.5
sur 5
37
Avis
89%
recommandent ce produit
Turkuaz
22/08/2015
España
Excelente!!
Acabo de comprar este producto y estoy encantada con el !!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Prestige HP8361/00 Straightener
Oui, je recommande ce produit
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Luzlandi
17/11/2013
España
Es una excelente plancha, pues ya llevo 2 meses utilizandola y mantiene el cabello en buen estado sin maltratarlo.
Solo en el diseño de la ubicación de botone debería cambiar para evitar presionar el cambio de temperatura sin darse cuenta. y un poco más ancha las placas y fuera perfecta.
Oui, je recommande ce produit
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KIKA
28/02/2013
España
EXCELENTE PRODUCTO NO QUEMA EL PELO NO DAÑA LAS PUNTAS
ESTE PRODUCTO NO DAÑA EL PELO NO LO QUEMA NO DAÑA LAS PUNTAS NO REVIENTA EL PELO Y ADEMAS ES FÁCIL DE USAR Y TIENE RETOQUE AUTOMÁTICO CON TEMPERATURA ADECUADA Y POSEE QUERATINA QUE NUTRE EL PELO Y NO LO RESECA.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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