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Arrêté

PrestigeLisseur ProCare Keratin

HP8361/00

4.5
| (37) Avis | 89% recommandent ce produit
Des cheveux sains et protégés
Le lisseur Philips Prestige vous permet de coiffer vos cheveux avec des plaques en céramique infusées de kératine tout en les préservant à l'aide de la technologie ionique. Obtenez un résultat parfait et un aspect brillant grâce aux légères vibrations des plaques.
Voir tous les avantages

Des cheveux sains et protégés

  • Plaques infusées de kératine

  • Plaques vibrantes

  • Fonction ionique

  • Température professionnelle de 230 °C

Plaques en céramique kératine pour un résultat brillant et plus de glisse

Plaques en céramique kératine pour un résultat brillant et plus de glisse

Les plaques en céramique infusées de kératine glissent en douceur sur vos cheveux, pour un aspect brillant.

Plaques légèrement vibrantes pour un résultat parfait

Plaques légèrement vibrantes pour un résultat parfait

Les plaques légèrement vibrantes répartissent les cheveux de façon uniforme, pour offrir un résultat parfait sur toute la chevelure.

Soin ionique, une chevelure brillante et sans frisottis

Soin ionique, une chevelure brillante et sans frisottis

Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 5

37

Avis

89%

recommandent ce produit

22/08/2015

España

España

Excelente!!

Acabo de comprar este producto y estoy encantada con el !!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Prestige HP8361/00 Straightener

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Prestige HP8361/00 Straightener

17/11/2013

España

España

Es una excelente plancha, pues ya llevo 2 meses utilizandola y mantiene el cabello en buen estado sin maltratarlo.

Solo en el diseño de la ubicación de botone debería cambiar para evitar presionar el cambio de temperatura sin darse cuenta. y un poco más ancha las placas y fuera perfecta.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Prestige HP8361/00 Straightener

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28/02/2013

España

España

EXCELENTE PRODUCTO NO QUEMA EL PELO NO DAÑA LAS PUNTAS

ESTE PRODUCTO NO DAÑA EL PELO NO LO QUEMA NO DAÑA LAS PUNTAS NO REVIENTA EL PELO Y ADEMAS ES FÁCIL DE USAR Y TIENE RETOQUE AUTOMÁTICO CON TEMPERATURA ADECUADA Y POSEE QUERATINA QUE NUTRE EL PELO Y NO LO RESECA.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Prestige HP8361/00 Straightener

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