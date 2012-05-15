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Arrêté

Lisseur

HP8342

4.5

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Respect absolu de vos cheveux

Philips vous propose le réglage Care Touch® exclusif pour un lissage durable et doux pour vos cheveux.

Voir tous les avantages

SalonStraight Respect

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  • SalonStraight

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Des retouches en douceur grâce aux réglages automatiques à une température moins élevée

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Réglage automatique pour des retouches en douceur. Restez impeccable toute la journée, tout en protégeant vos cheveux

Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Lisse à l'échelle microscopique et naturellement robuste, la céramique est un matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles glissent sans effort le long de vos cheveux et les font briller.

Diffusion ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

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Spécificités Techniques

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4.5

sur 5

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

15/05/2012

España

España

es un producto suave con el pelo

deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8342 Plancha para el pelo

Oui, je recommande ce produit

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03/12/2011

Nederland

Nederland

super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8342 Straightener

Oui, je recommande ce produit

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11/12/2013

España

España

practicas

son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8342 Plancha para el pelo

Oui, je recommande ce produit

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