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  • Lissage en douceur et fonction ionique pour la brillance
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  • Lissage en douceur et fonction ionique pour la brillance
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Arrêté

Care SilkySmooth

HP8333/00

4
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Lissage en douceur et fonction ionique pour la brillance
Le lisseur Philips Care a les plaques les plus lisses, ce qui réduit les frictions, évite que les cheveux ne cassent et les laisse brillants de santé.
Voir tous les avantages

Lisseur à plaques ultra-lisses

Lissage en douceur et fonction ionique pour la brillance

  • Plaques céramique

  • Température de 140 à 220 °C

  • Fonction ionique

2 fois plus doux pour les cheveux grâce aux plaques en céramique SilkySmooth

2 fois plus doux pour les cheveux grâce aux plaques en céramique SilkySmooth

La céramique est lisse à l'échelle microscopique et durable par nature, c'est donc le matériau idéal pour des plaques lissantes. Les plaques SilkySmooth sont soigneusement fabriquées pour optimiser les propriétés de la céramique en termes de glisse et de soin, pour des cheveux d'une brillance impeccable.

Contrôle précis, température variable jusqu'à 220 °C

Contrôle précis, température variable jusqu'à 220 °C

Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612375

Notation globale

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4.0

sur 5

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

14/12/2013

España

España

perfecta

plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8333/00 Care SilkySmooth

Oui, je recommande ce produit

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