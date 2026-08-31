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Arrêté

Lisseur KeraShine avec contrôle de température

HP8318/00

Lisses et doux, avec plus de soin et de maîtrise

Ce lisseur avec contrôle de température, technologie ionique et revêtement kératine vous permet d'obtenir plus rapidement la coiffure parfaite que vous souhaitez. Les plaques ultra-larges ont été spécialement conçues pour préserver les cheveux longs ou épais.

Voir tous les avantages

Lisses et doux, avec plus de soin et de maîtrise

  • Céramique kératine

  • Contrôle de température

  • Fonction ionique

  • Plaques extra-larges

Plaques en céramique lisses et exposition réduite à la chaleur

Plaques en céramique lisses et exposition réduite à la chaleur

Stylisez et prenez soin de vos cheveux avec la technologie Philips SilkPro Care. Ces plaques aussi douces que de la soie glissent dans vos cheveux à une température optimale, tout en garantissant une friction minimale et une exposition réduite à la chaleur. Pour de superbes cheveux lisses et soyeux.

Plaques en céramique kératine pour un résultat brillant et plus de glisse

Plaques en céramique kératine pour un résultat brillant et plus de glisse

Plaques en céramique infusée de kératine pour une brillance et une glisse ultime.

Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Prenez soin de vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Spécificités Techniques

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