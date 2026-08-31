Plaques en céramique lisses et exposition réduite à la chaleur

Stylisez et prenez soin de vos cheveux avec la technologie Philips SilkPro Care. Ces plaques aussi douces que de la soie glissent dans vos cheveux à une température optimale, tout en garantissant une friction minimale et une exposition réduite à la chaleur. Pour de superbes cheveux lisses et soyeux.