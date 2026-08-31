Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez-vous dès maintenant
Accès anticipé à nos soldes Black Friday
11
d
Jours
15
h
Heures
44
m
Minutes
28
s
Secondes
Arrêté
HP8318/00
Lisses et doux, avec plus de soin et de maîtrise
Ce lisseur avec contrôle de température, technologie ionique et revêtement kératine vous permet d'obtenir plus rapidement la coiffure parfaite que vous souhaitez. Les plaques ultra-larges ont été spécialement conçues pour préserver les cheveux longs ou épais.
Céramique kératine
Contrôle de température
Fonction ionique
Plaques extra-larges
Stylisez et prenez soin de vos cheveux avec la technologie Philips SilkPro Care. Ces plaques aussi douces que de la soie glissent dans vos cheveux à une température optimale, tout en garantissant une friction minimale et une exposition réduite à la chaleur. Pour de superbes cheveux lisses et soyeux.
Plaques en céramique infusée de kératine pour une brillance et une glisse ultime.
Prenez soin de vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Notation globale