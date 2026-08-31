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Arrêté
HP8315/00
Brillance extrême
Ce lisseur à plaques ultra-larges avec technologie ionique vous permet d'obtenir plus rapidement la coiffure parfaite que vous souhaitez. Les plaques ultra-larges ont été spécialement conçues pour lisser plus de cheveux longs ou épais à la fois.
Ces plaques lissantes extra-larges ont été spécialement conçues pour les cheveux longs ou épais. Plus larges, elles permettent de lisser plus de cheveux à la fois afin de gagner du temps.
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Les plaques en céramique respectent vos cheveux durant le lissage.
Notation globale