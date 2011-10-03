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  • Des résultats dignes d'un professionnel simplement
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Arrêté

Lisseur

HP8300/00

4.5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit
Des résultats dignes d'un professionnel simplement
Lissez à votre façon. Le Simply SalonStraight associe efficacité et simplicité d'utilisation. Il est doté de plaques lissantes en céramique et fonctionne à une température de lissage professionnelle de 180 °C.
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Simply SalonStraight

Des résultats dignes d'un professionnel simplement

  • SalonStraight

  • Céramique

Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Lisse à l'échelle microscopique et naturellement robuste, la céramique est un matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles glissent sans effort le long de vos cheveux et les font briller.

Température de 180 °C pour des résultats exceptionnels

Température de 180 °C pour des résultats exceptionnels

La température élevée vous permet de modeler vos cheveux, pour une coiffure exceptionnelle, digne d'un professionnel.

Chauffe rapide, prêt en 60 secondes

Chauffe rapide, prêt en 60 secondes

Le lisseur chauffe en un temps record : il est prêt à l'utilisation en 60 secondes

Spécificités Techniques

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4.5

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

bought for the wife:

my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8300 Straightener

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8300 Straightener

20/03/2011

France

France

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8300/00 Lisseur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8300/00 Lisseur

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