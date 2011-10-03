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Arrêté
SalonStraight
Céramique
Lisse à l'échelle microscopique et naturellement robuste, la céramique est un matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles glissent sans effort le long de vos cheveux et les font briller.
La température élevée vous permet de modeler vos cheveux, pour une coiffure exceptionnelle, digne d'un professionnel.
Le lisseur chauffe en un temps record : il est prêt à l'utilisation en 60 secondes
4.5
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
maggie
03/10/2011
United Kingdom
bought for the wife:
my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8300 Straightener
Oui, je recommande ce produit
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Julinette02
20/03/2011
France
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8300/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8300/00 Lisseur