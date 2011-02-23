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Cheveux lisses et naturels, effet volume
Cette brosse coiffante Philips vous permet de créer un style naturel tout en préservant vos cheveux et en leur donnant un volume parfait. Rapidement, en douceur et facilement.
Grâce à ce système, la tension entre les plaques en céramique et vos cheveux est toujours idéale, pour un résultat lisse qui met en valeur votre volume naturel.
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Le réglage numérique de la température permet de sélectionner rapidement la fonction souhaitée, ou de régler la température grâce à l'écran LCD. Vous obtenez ainsi la température idéale pour vos cheveux et vos besoins. Résultat : une coiffure exceptionnelle d'une simple pression sur un bouton.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.0
sur 5
5
Avis
80%
recommandent ce produit
23/02/2011
España
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8297/00 Straightener
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8297/00 Straightener
corriekoolhof
03/12/2011
Nederland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8297/00 Straightener
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8297/00 Straightener
vamal
13/12/2011
France
produit facile à utiliser
prix raisonnable. Brosse chauffante qui donne effectivement du volume aux cheveux.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8297/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8297/00 Lisseur