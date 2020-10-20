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Arrêté
ThermoProtect Ionique
2 200 W
Fonction ionique
Diffuseur volume
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.
Ce sèche-cheveux professionnel de 2 200 W produit un puissant flux d'air. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage ainsi que le coiffage.
La vitesse et la chaleur souhaitées se règlent facilement afin de créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous donnent une maîtrise parfaite, pour un séchage sur mesure.
4.6
sur 5
197
Avis
95%
recommandent ce produit
Clarelle76
20/10/2020
France
Partie de promotion
sèche cheveux au top
ce sèche cheveux est une petite merveille,son design est sympa tant par sa couleur plutôt sobre et sa ligne dorée qui lui donne une allure chic.Sa légèreté permet une bonne prise en main et une bonne maniabilité.Le choix de la puissance/vitesse et chaleur permet un séchage en douceur ans abîmer le cheveu.Le diffuseur permet de sécher les cheveux ondulés ou frisés en leur donnant un bon galbe ,la boucle reste bien dessinée sans frisottis.Résultat une coiffure avec une belle tenue,une brillance.Très satisfaite de ce produit,je rajouterais juste qu'il est un peu bruyant pour dire qu'il n'est pas parfait ,en même temps c'est un sèche cheveux.
Pour
très leger
Contre
un peu bruyant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Zazou63
19/10/2020
France
Partie de promotion
Produit au top pour tout type de cheveux
En tant que maman de 3 petite filles aux cheveux long je recommande ce produit pour sa facilité d'utilisation " la prise en main est rapide, la notice claire et précise, les pictogramme bien visibles sur l'appareil Que de gain de temps pour sécher les cheveux très épais de l'une compter les cheveux fin de l'autre et pour une plus petite le fait que le séchage soit rapide évite bien des crises. Pour moi personnellement le produit et suffisamment léger pour le tenir d'une main et faire son brushing. Fini aussi les cheveux électriques et brûlés par la chaleur du seche cheveux ou d'un lisseur. Les 4 utilisatrices testeuses de la maison le recommande chaudement
Pour
Temps de séchage réduit, les différents modes
Contre
Fil d'alimentation un peu court
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
yasmiche
19/10/2020
France
Partie de promotion
Super produit
J’ai choisis cette note car c’est un super produit : le rapport qualité prix est parfait, il est simple d’utilisation, il a beaucoup de fonctionnalité.
Pour
Rapport qualité prix, simple d’utilisation, séchage rapide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux