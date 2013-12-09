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  • Pour que votre peau soit toujours douce
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Arrêté

SatinelleÉpilateur

HP6512

4
| (5) Avis | 80% recommandent ce produit
Pour que votre peau soit toujours douce
Essayez l'épilation grâce à ce nouvel épilateur Philips, qui épile les poils à la racine en vous garantissant une peau douce, non pas pendant plusieurs jours, mais pendant plusieurs semaines, tout en prenant soin de votre peau. Il est équipé d'accessoires uniques pour permettre aux utilisatrices novices d'obtenir des résultats parfaits.
Voir tous les avantages

Épile les poils pour plusieurs semaines tout en protégeant votre peau

Pour que votre peau soit toujours douce

  • Épilateur corps avec tête de rasage

Procédez à un gommage entre les séances d'épilation

Procédez à un gommage entre les séances d'épilation

En décrivant des mouvements circulaires avec le gant exfoliant, vous massez doucement votre peau tout en éliminant les cellules mortes. Ainsi, votre peau sera douce et vous minimiserez l'apparition de poils incarnés.

Redresseur de poil et accessoire de massage

Redresseur de poil et accessoire de massage

Redresse les poils, même les plus courts, et détend votre peau pour une épilation tout en douceur.

Ce système d'épilation épile même les poils de 0,5 mm

Ce système d'épilation épile même les poils de 0,5 mm

En outre, les disques hypoallergéniques assurent une hygiène optimale.

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4.0

sur 5

5

Avis

80%

recommandent ce produit

3
1

09/12/2013

Italia

Italia

Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare

Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle HP6512 Epilator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle HP6512 Epilator

20/05/2012

België

België

Product voldoet volledig aan de verwachtingen.

Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle HP6512 Epileerapparaat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle HP6512 Epileerapparaat

24/10/2012

België

België

Acheteur vérifié

Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen

Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle HP6512 Epileerapparaat

Oui, je recommande ce produit

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