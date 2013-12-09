Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Épilateur corps avec tête de rasage
En décrivant des mouvements circulaires avec le gant exfoliant, vous massez doucement votre peau tout en éliminant les cellules mortes. Ainsi, votre peau sera douce et vous minimiserez l'apparition de poils incarnés.
Redresse les poils, même les plus courts, et détend votre peau pour une épilation tout en douceur.
En outre, les disques hypoallergéniques assurent une hygiène optimale.
4.0
sur 5
5
Avis
80%
recommandent ce produit
isa127
09/12/2013
Italia
Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare
Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6512 Epilator
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6512 Epilator
Lientje
20/05/2012
België
Product voldoet volledig aan de verwachtingen.
Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6512 Epileerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6512 Epileerapparaat
Vero11
24/10/2012
België
Acheteur vérifié
Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen
Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6512 Epileerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle HP6512 Epileerapparaat