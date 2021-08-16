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Arrêté

SalonDry Pro ACSèche-cheveux

HP4992/00

4

| (4) Avis

Le sèche-cheveux qu'utiliseraient les professionnels à la maison

Envie d'un séchage professionnel ? Si vous souhaitez recréer le style unique des salons de coiffure, le SalonDry Pro, qui fournit une puissance de séchage de 2 000 W et est doté d'un moteur AC ultraprofessionnel, est le sèche-cheveux qu'il vous faut.

Voir tous les avantages

SalonDry Pro AC

Le sèche-cheveux qu'utiliseraient les professionnels à la maison

  • 2 000 W

Puissance professionnelle de 2 000 W pour des résultats impeccables

Puissance professionnelle de 2 000 W pour des résultats impeccables

Ce sèche-cheveux professionnel de 2 000 W produit un flux d'air extrêmement puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage et le coiffage.

Moteur AC professionnel, pour une durée de vie augmentée de 50 %

Moteur AC professionnel, pour une durée de vie augmentée de 50 %

Spécialement développé pour le marché professionnel, ce type de moteur apporte de nombreux avantages. Tout d'abord, sa durée de vie est supérieure à celle des moteurs classiques, ce qui permet d'augmenter de 50 % la durée de vie de votre sèche-cheveux. En outre, il offre un flux d'air extrêmement puissant, pour un séchage rapide et efficace.

6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure

6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure

Modifiez facilement la vitesse et la température pour créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous offrent une maîtrise parfaite, pour un style sur mesure.

Spécificités Techniques

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Avis

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3
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16/08/2021

Nederland

Nederland

Na 15 jaar nog steeds als nieuw

Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.

Pour

Koelstand en betrouwbaar

Contre

Koelstand mag misschien nog ietsje koeler

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn

Date d'utilisation 2019-08-16

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn

Date d'utilisation 2019-08-16

07/10/2017

Sverige

Sverige

Bästa köpet

Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

16/05/2015

Österreich

Österreich

Super Performance

ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner

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