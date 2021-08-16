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HP4992/00
Le sèche-cheveux qu'utiliseraient les professionnels à la maison
Envie d'un séchage professionnel ? Si vous souhaitez recréer le style unique des salons de coiffure, le SalonDry Pro, qui fournit une puissance de séchage de 2 000 W et est doté d'un moteur AC ultraprofessionnel, est le sèche-cheveux qu'il vous faut.
2 000 W
Ce sèche-cheveux professionnel de 2 000 W produit un flux d'air extrêmement puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage et le coiffage.
Spécialement développé pour le marché professionnel, ce type de moteur apporte de nombreux avantages. Tout d'abord, sa durée de vie est supérieure à celle des moteurs classiques, ce qui permet d'augmenter de 50 % la durée de vie de votre sèche-cheveux. En outre, il offre un flux d'air extrêmement puissant, pour un séchage rapide et efficace.
Modifiez facilement la vitesse et la température pour créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous offrent une maîtrise parfaite, pour un style sur mesure.
4.0
sur 5
4
Avis
Kristel-09
16/08/2021
Nederland
Na 15 jaar nog steeds als nieuw
Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.
Pour
Koelstand en betrouwbaar
Contre
Koelstand mag misschien nog ietsje koeler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Date d'utilisation 2019-08-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Date d'utilisation 2019-08-16
Silvija
07/10/2017
Sverige
Bästa köpet
Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
MST1
16/05/2015
Österreich
Super Performance
ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner