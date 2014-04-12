ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Résultats remarquables où que vous soyez
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Résultats remarquables où que vous soyez
  • Résultats remarquables où que vous soyez
  • Résultats remarquables où que vous soyez
  • Résultats remarquables où que vous soyez
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Résultats remarquables où que vous soyez
  • Résultats remarquables où que vous soyez
  • Résultats remarquables où que vous soyez

Arrêté

SalonDrySèche-cheveux de voyage

HP4940/00

4.3
| (4) Avis
Résultats remarquables où que vous soyez
Ne partez pas sans ce sèche-cheveux ! Pliable, simple à utiliser et doté d'une puissance de séchage de 1 600 W, le SalonDry Travel est assez compact pour tenir dans n'importe quel sac de voyage. À ne pas oublier.
Voir tous les avantages

Sèche-cheveux SalonDry Travel

Résultats remarquables où que vous soyez

  • 1 600 W

  • Pliable

  • Tension internationale

  • Trousse de voyage

1 600 W pour un séchage en douceur

1 600 W pour un séchage en douceur

Ce sèche-cheveux de 1 600 W produit un flux d'air optimal et une puissance de séchage douce, pour des résultats exceptionnels tous les jours.

Trois réglages pour un contrôle précis

Trois réglages pour un contrôle précis

Réglez facilement la vitesse et la chaleur souhaitées afin de créer le style qui vous convient. Les trois réglages différents permettent un coiffage précis et adapté à vos besoins.

Un manche pliable pour un sèche-cheveux facilement transportable

Un manche pliable pour un sèche-cheveux facilement transportable

Ce sèche-cheveux est équipé d'un manche pliable. Ainsi, cet appareil petit, compact et facile à ranger vous accompagnera partout.

Spécificités Techniques

Foire aux questions

Manuels et documentation

Manuel d’utilisation

  • PDF fichier, 1012.5 kB
  • 2 June 2022

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.