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SalonDry Sèche-cheveux de voyage
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Manuel d’utilisation
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Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
Utilisation des accessoires du sèche-cheveux Philips
Comment nettoyer ma brosse coiffante Philips ?
Ma brosse coiffante Philips ne s'allume pas