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Arrêté

SalonStraight SonicLisseur

HP4666/00

4.8
| (9) Avis | 100% recommandent ce produit
Des résultats rapides et dignes d'un professionnel
Le SalonStraight Sonic combine une technologie de vibration sonique avancée, des plaques céramique/nano-diamants et une température professionnelle de 220 °C. Pour un lissage 30 % plus rapide et un résultat exceptionnel.
Voir tous les avantages

SalonStraight Sonic

Des résultats rapides et dignes d'un professionnel

  • 220 °C

  • Céramique nano-diamants

Réglage numérique de la température : lissage exceptionnel sur tout type de cheveux

Réglage numérique de la température : lissage exceptionnel sur tout type de cheveux

Le réglage numérique de la température permet de sélectionner rapidement la fonction souhaitée, ou de régler la température grâce à l'écran LCD. Vous obtenez ainsi la température idéale pour vos cheveux et vos besoins. Résultat : une coiffure exceptionnelle d'une simple pression sur un bouton.

Température de 220 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

Température de 220 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

La température élevée vous permet de modeler vos cheveux, pour une coiffure exceptionnelle, digne d'un professionnel.

Plaques céramique/nano-diamants, pour une glisse exceptionnelle et une coiffure éblouissante

Le diamant est la matière la plus dure qui soit. C'est pour cela que nous l'avons choisi pour optimiser nos plaques lissantes en céramique. Ces plaques céramique/nano-diamants avancées offrent un transfert de chaleur optimal et une surface ultra-lisse résistant aux rayures, pour une glisse exceptionnelle et une coiffure éblouissante.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 5

9

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

27/11/2015

España

España

La mejor plancha que he usado, la recomiendo al 100%

Nada que envidiarle a las marcas más caras. Probada en una melena rizada y alisada en 20 minutos y con una duración de varios días.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

20/09/2012

España

España

Es una magnífica plancha por un precio muy adsequible.

No tiene nada que envidiar a otras planchas que triplican el precio. Un alisado muy profesional y muy rápido.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonStraight Sonic HP4666/22 Straightener

Oui, je recommande ce produit

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09/02/2018

Italia

Italia

Facile da usare e vermanete durevole nel tempo

A parte la funzione sonic che non la uso quasi mai, il resto è tutto confortevole e in tanto tempo non si è ancora consumata o usurata... Una piastra per i capelli dalle migliori, con eccezionali performance e ad un prezzo veramente conveniente. Grazie, Philips!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli

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