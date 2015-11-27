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Arrêté
220 °C
Céramique nano-diamants
Le réglage numérique de la température permet de sélectionner rapidement la fonction souhaitée, ou de régler la température grâce à l'écran LCD. Vous obtenez ainsi la température idéale pour vos cheveux et vos besoins. Résultat : une coiffure exceptionnelle d'une simple pression sur un bouton.
La température élevée vous permet de modeler vos cheveux, pour une coiffure exceptionnelle, digne d'un professionnel.
Le diamant est la matière la plus dure qui soit. C'est pour cela que nous l'avons choisi pour optimiser nos plaques lissantes en céramique. Ces plaques céramique/nano-diamants avancées offrent un transfert de chaleur optimal et une surface ultra-lisse résistant aux rayures, pour une glisse exceptionnelle et une coiffure éblouissante.
4.8
sur 5
9
Avis
100%
recommandent ce produit
miriammr09
27/11/2015
España
La mejor plancha que he usado, la recomiendo al 100%
Nada que envidiarle a las marcas más caras. Probada en una melena rizada y alisada en 20 minutos y con una duración de varios días.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
estrelladeplaya
20/09/2012
España
Es una magnífica plancha por un precio muy adsequible.
No tiene nada que envidiar a otras planchas que triplican el precio. Un alisado muy profesional y muy rápido.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonStraight Sonic HP4666/22 Straightener
Oui, je recommande ce produit
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Edlira
09/02/2018
Italia
Facile da usare e vermanete durevole nel tempo
A parte la funzione sonic che non la uso quasi mai, il resto è tutto confortevole e in tanto tempo non si è ancora consumata o usurata... Una piastra per i capelli dalle migliori, con eccezionali performance e ad un prezzo veramente conveniente. Grazie, Philips!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli
Comparé au HP4669/07