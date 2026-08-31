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Arrêté

Lisseur

HP4638/00

Brillance extrême

Faites briller vos cheveux ! Utilisez le lisseur Philips SalonStraight Active Ion pour des cheveux brillants, étincelants. Doté d'une fonction ionique, de plaques en céramique et offrant une température de lissage professionnelle, il garantit des résultats exceptionnels.

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SalonStraight Active Ion

Brillance extrême

  • 180 °C

  • Céramique

  • Fonction ionique

Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Lisse à l'échelle microscopique et naturellement robuste, la céramique est un matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles glissent sans effort le long de vos cheveux et les font briller.

Température de 180 °C pour des résultats exceptionnels

Température de 180 °C pour des résultats exceptionnels

La température élevée vous permet de modeler vos cheveux, pour une coiffure exceptionnelle, digne d'un professionnel.

Technologie EHD+ pour plus de protection et de brillance

Technologie EHD+ pour plus de protection et de brillance

Avec la technologie avancée Philips EHD+, la chaleur de votre lisseur est toujours uniformément distribuée, même à température élevée, et les risques de surchauffe sont éliminés. Vos cheveux sont ainsi mieux protégés, plus brillants et en meilleure santé.

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