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Arrêté
HP4638/00
Brillance extrême
Faites briller vos cheveux ! Utilisez le lisseur Philips SalonStraight Active Ion pour des cheveux brillants, étincelants. Doté d'une fonction ionique, de plaques en céramique et offrant une température de lissage professionnelle, il garantit des résultats exceptionnels.
180 °C
Céramique
Fonction ionique
Lisse à l'échelle microscopique et naturellement robuste, la céramique est un matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles glissent sans effort le long de vos cheveux et les font briller.
La température élevée vous permet de modeler vos cheveux, pour une coiffure exceptionnelle, digne d'un professionnel.
Avec la technologie avancée Philips EHD+, la chaleur de votre lisseur est toujours uniformément distribuée, même à température élevée, et les risques de surchauffe sont éliminés. Vos cheveux sont ainsi mieux protégés, plus brillants et en meilleure santé.
Notation globale