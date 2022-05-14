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  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais

Ecoconscious Bouilloire électriquePhilips - Bouilloire plastique biosourcé 1.7L, 2200W

HD9365/10

4.9
| (16) Avis | 100% recommandent ce produit

4 Récompenses

Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
Chaque matin, préparez rapidement et facilement la boisson de votre choix avec la bouilloire Philips Eco-conscious d'1.7L. Elle est conçue de manière durable avec des plastiques 100 % biosourcés. Le couvercle à ressort à ouverture large de cette bouilloire électrique permet un nettoyage facile et son filtre anticalcaire amovible offre une eau pure. Nos bouilloires électriques sans fil reposent sur une base 360°, ce qui les rend faciles à soulever et à remettre en place. Complétez votre expérience de petit-déjeuner avec l'ensemble Philips, pour un ensemble pratique et stylé.
Voir tous les avantages

Avec la bouilloire Philips Eco Conscious

Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais

  • Plastiques 100 % biosourcés**

  • Capacité de 1,7 l

  • Niveau d'eau et indicateurs de tasses faciles à lire

  • Finition blanc mat soyeux

Votre boisson chaude en un rien de temps grâce aux 2 200 W de puissance

Cette bouilloire puissante vous permet de préparer facilement et rapidement votre boisson préférée chaque matin.

Une conception durable pour un avenir plus vert

Conception durable composée de 100 % de plastiques biosourcés** pour réduire l’empreinte carbone de 25 %*. Ce matériau révolutionnaire va sans aucun doute métamorphoser votre cuisine tout en ayant un impact positif sur l’environnement.

Économisez jusqu'à 46 % d'énergie grâce aux indicateurs du nombre de tasses

Économisez jusqu'à 46 % d'énergie grâce aux indicateurs du nombre de tasses

Les indicateurs de niveau d'eau pratiques, notamment l'indicateur une tasse, vous permettent de faire bouillir uniquement la quantité d'eau dont vous avez besoin. Vous économisez ainsi de l'énergie (250 ml d'eau au lieu d'un litre) et de l'eau et contribuez à la préservation de l'environnement.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.9

sur 5

16

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

14/05/2022

Portugal

Portugal

Jarro elétrico fantástico

Jarro muito leve, com boa capacidade e uma aparência lindíssima, fica bem em todas.as cozinhas.

Pour

Super leve, com grande capacidade, e lindíssima fica bem em qualquer cozinha

Contre

Não existir com varias capacidades

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

02/05/2022

Portugal

Portugal

Employé Philips

Fascinada pelo produto

[Employee of philipsglobal] Tive o privilégio de obter a chaleira eco da serie 5000 é feito de plástico 100% de base biológica, o que significa que é reciclável e seguro para o planeta. É tão mas tão elegante que fica incrivel em qualquer cozinha! Esta chaleira de todas que já tive é a mais leve , até mesmo quando está cheia de agua ! A chaleira tem um elemento de aquecimento plano, capacidade de 1,7 litros e um filtro anti-calcario, tem desligamento automatico, desliga automaticamente quando a agua esta pronta a ser usada e tem uma potencia de 2220W , aquece super rapido! Amei e definitivamente compraremos mais produtos ecologicos no futuro!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

01/05/2022

Portugal

Portugal

Rápido e eficiente

O produto tem um design lindo, com cores que o valoriza e o deixa muito elegante. É bem robusto com muita qualidade, além de muito rápido. A tampa e solta e com ótima vedação o que acheium ponto positivo, pois facilitou ao encher o jarro. O fato de ser produzido com plástico de origem biológica através de reaproveitamento de óleo de cozinha mostra ainda mais a eficiência do produto

Pour

Rápido - eficiente e com pegada ecológica

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

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  1. ¹Calcul basé sur la consommation d'un dispositif similaire composé de bioplastique par rapport à un dispositif composé de 100 % de plastique vierge (ou polypropylène vierge)

  2. ² Corps principal fabriqué avec 100 % de plastique polypropylène (PP) certifié biosourcé, méthode du bilan massique (le BioPP représente 84 % du plastique total).