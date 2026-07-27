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Reconditionné
HD9350/90R1
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
Métal
Couvercle à ressort
Voyant
1,7 l
Pièces métalliques en acier inoxydable de qualité alimentaire (SUS304) pour assurer une eau saine et pure.
Un filtre micro-perforé amovible au niveau du bec verseur piège les petites particules de calcaire mesurant plus de 200 microns pour que votre eau reste limpide.
Une résistance non-visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile de la bouilloire électrique.
25 % plus grande que la bouilloire en métal classique Philips HD9320