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  • Conçue pour durer
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Reconditionné

Collection DailyBouilloire - reconditionné

HD9350/90R1

Conçue pour durer
Une bouilloire robuste en acier inoxydable sûr et de qualité alimentaire, pour une utilisation quotidienne prolongée et fiable. Philips met ses 60 ans de fiabilité et d'expertise au service de cette élégante bouilloire durable.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

Pour un usage quotidien durable et fiable

Conçue pour durer

  • Métal

  • Couvercle à ressort

  • Voyant

  • 1,7 l

Acier inoxydable de qualité alimentaire (SUS304)

Pièces métalliques en acier inoxydable de qualité alimentaire (SUS304) pour assurer une eau saine et pure.

Un filtre micro-perforé piège les petites particules de calcaire

Un filtre micro-perforé piège les petites particules de calcaire

Un filtre micro-perforé amovible au niveau du bec verseur piège les petites particules de calcaire mesurant plus de 200 microns pour que votre eau reste limpide.

Résistance plate pour une ébullition rapide

Résistance plate pour une ébullition rapide

Une résistance non-visible en inox assure une ébullition rapide et un nettoyage facile de la bouilloire électrique.

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  1. 25 % plus grande que la bouilloire en métal classique Philips HD9320