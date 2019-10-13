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Arrêté
4.0
sur 5
515
Avis
84%
recommandent ce produit
Gaby44
13/10/2019
France
Produit fiable et simple d'utilisation
Ce produit est d'un bon rapport qualité prix, grâce à sa robustesse. Facile d'entretien et d'utilisation, le prix des dosettes est également raisonnable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Original HD7810/61 Machine à café à dosettes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Original HD7810/61 Machine à café à dosettes
rico37
12/02/2019
France
très bonne machine
j' ai une senseo HD 7810 depuis 2005 et elle vient d'avoir une fuite , je démonte et je voit un tuyau de percé , mais pas de chance en enlevant le tuyau l embout plastique de la chaudière à casser donc HS car depuis le temps le plastique était cuit .donc j'en suis très satisfait depuis 14 ans et en moyenne 4 cafés par jours faites le compte .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HD7810/71 Machine à café à dosettes
Oui, je recommande ce produit
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Toms11
31/01/2019
France
Une super machine
Cela doit faire pas loin de 2 ans que j'ai cette Senseo, et elle fonctionne toujours très bien. ...Surtout qu'il n'y a pas un jour sans qu'elle ne bosse ! ^^ J'aime, elle est simple, plutôt bien faite, assez jolie, et son café est toujours une réussite. Le tout très simplement. Je ne pourrais pas m'en passer !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Original HD7810/61 Machine à café à dosettes
Oui, je recommande ce produit
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