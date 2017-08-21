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  • Tondeuse à cheveux série 7000 : coupe deux fois plus vite*
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  • Tondeuse à cheveux série 7000 : coupe deux fois plus vite*
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Arrêté

Hairclipper series 7000Tondeuse à cheveux

HC7450/80

4.1
| (252) Avis | 82% recommandent ce produit
Tondeuse à cheveux série 7000 : coupe deux fois plus vite*
La TONDEUSE À CHEVEUX série 7000 est conçue pour durer et pour offrir des performances optimales. L'élément de coupe innovant, les lames robustes en titane ainsi que les sabots barbe et cheveux réglables sont conçus pour permettre une coupe rapide et précise, jour après jour.
Voir tous les avantages

avec technologie DualCut pour une coupe plus rapide et précise

Tondeuse à cheveux série 7000 : coupe deux fois plus vite*

  • Lames en titane

  • 24 hauteurs de coupe

  • 120 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Sabot barbe réglable et étui

Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements

Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements

Coupez tous les types de poils grâce à notre technologie supérieure DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour fonctionner de manière optimale jour après jour, deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques. Sa protection solide en acier inoxydable lui confère une durabilité inégalée.*

Lames ultra-affûtées pour un résultat ultra-net

Lames ultra-affûtées pour un résultat ultra-net

Obtenez une coupe parfaite et protectrice grâce aux lames auto-affûtées en acier avec revêtement titane conçues pour des performances durables, jour après jour.

24 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm

24 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm

Tournez la molette pour sélectionner et verrouiller simplement l'une des 23 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 1 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.

Spécificités Techniques

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4.1

sur 5

252

Avis

82%

recommandent ce produit

21/08/2017

France

France

Acheteur vérifié

Efficacité et simplicité

Cette tondeuse cheveux et barbe est d'un excellent rapport qualité / prix. Elle est simple d'utilisation et très efficace. Elle a une bonne tenu en charge. Et son design facilite sa prise en main. Très très bon produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7450/80 Tondeuse à cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7450/80 Tondeuse à cheveux

21/04/2017

France

France

Acheteur vérifié

tres belle taille

Une coupe conforme à mes besoins. Manque un peu de souffle sur des cheveux épais mais le mode turbo aide bien.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7450/80 Tondeuse à cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7450/80 Tondeuse à cheveux

06/05/2015

France

France

Très bon produit

Très bon produit je l'utilise aussi bien pour la barbe que pour les cheveux.

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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