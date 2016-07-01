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Arrêté

Minichaîne hi-fi

FX25/12

4
| (30) Avis | 85% recommandent ce produit
Un son puissant, sans fil
Diffusez de la musique sans fil depuis n'importe quel smartphone grâce au Bluetooth®. La technologie NFC permet un appairage instantané. Le double amplificateur offre une excellente qualité sonore et les 300 W RMS de puissance totale permettent d'obtenir un son intense.
Voir tous les avantages

Un son puissant, sans fil

  • Bluetooth® et NFC

Diffusion de musique sans fil en Bluetooth® depuis votre smartphone

Diffusion de musique sans fil en Bluetooth® depuis votre smartphone

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Amplification instantanée

Amplification instantanée

La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et diffuse un son remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.0

sur 5

30

Avis

85%

recommandent ce produit

01/07/2016

France

France

Acheteur vérifié

Produit de bonne qualitée et simple d'utilisation

Produit de très bonne qualitée et simple d'utilisation, destiné à des ados qui l'ont tout de suite adopter, du fait du Bluetooth et de son Design.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FX25 Minichaîne hi-fi

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Cet avis concerne le produit FX25 Minichaîne hi-fi

19/06/2015

France

France

Bluffant

J ai hésité entre trois chaines hifi , et dans un magasin , j ai eu une opportunité pour les essayer chacune à l aide d une clé Usb audio, et mon choix s est porté immédiatement sur la chaine Hifi Philips FX25 / 300w

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Cet avis concerne le produit FX25 Minichaîne hi-fi

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Cet avis concerne le produit FX25 Minichaîne hi-fi

23/08/2018

Italia

Italia

Ce l'ho da tempo ma mi fa sempre impazzire!

Quando sento i bassi corposi delle musiche, o guardo un film mi vibra tutto il letto regalando un ottima esperienza. Non capisco quelli che scrivono che manca l'ingresso delle cuffie, uno che prende questo HI-FI non penso che pensa alle cuffie, se proprio vuoi attaccale al telefono. ;)

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Cet avis concerne le produit FX25 Sistema mini Hi-Fi

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