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Minichaîne haute fidélité

FX15/12

4.9

| (10) Avis | 100% recommandent ce produit

Le son aux basses puissantes sans-fil

Profitez de votre musique sans-fil à partir de n'importe quel appareil intelligent grâce au Bluetooth® et à la technologie NFC pour jumelage instantané. Le double amplificateur offre une meilleure qualité sonore et la puissance de sortie totale de 180 W eff. donne un véritable coup de fouet à vos morceaux.

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Le son aux basses puissantes sans-fil

  • Bluetooth® et NFC

  • 180 W max, double amplificateur

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Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

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4.9

sur 5

10

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

11/06/2017

France

France

Surpris!!!

J'ai acheter cette chaîne hi-fi en désespoir de cause,j'ai était tres surpris par le design superbe de l'ampli,moins des enceintes que je trouvais ridicule,mais belle quand même,ce qui ma le plus étonné est la qualité sonore très bonnes,les haut-parleur s'en sorte avec honneur malgré leur petite taille,les basse sont bien présence,cependant elle montre vite des faiblesses a haut volumes,le son devient caverneur et horrible saturé par les aigus,sinon excellent produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FX15 Minichaîne haute fidélité

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10/06/2017

France

France

Génial

mini chaine magnifique est simple d'utilisation le son est genial

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FX15 Minichaîne haute fidélité

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18/12/2021

España

España

La mejor compra que he hecho

Esta espectacular, su diseño y su calidad de sonido son increibles, la mejor compra que he echo en calidad y precio

Contre

Ninguna

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FX15 Minicadena Hi-Fi

Date d'utilisation 2020-12-18

Oui, je recommande ce produit

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Date d'utilisation 2020-12-18

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