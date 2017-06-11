Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Le son aux basses puissantes sans-fil
Profitez de votre musique sans-fil à partir de n'importe quel appareil intelligent grâce au Bluetooth® et à la technologie NFC pour jumelage instantané. Le double amplificateur offre une meilleure qualité sonore et la puissance de sortie totale de 180 W eff. donne un véritable coup de fouet à vos morceaux.
Bluetooth® et NFC
180 W max, double amplificateur
0
L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
4.9
sur 5
10
Avis
100%
recommandent ce produit
Juju22
11/06/2017
France
Surpris!!!
J'ai acheter cette chaîne hi-fi en désespoir de cause,j'ai était tres surpris par le design superbe de l'ampli,moins des enceintes que je trouvais ridicule,mais belle quand même,ce qui ma le plus étonné est la qualité sonore très bonnes,les haut-parleur s'en sorte avec honneur malgré leur petite taille,les basse sont bien présence,cependant elle montre vite des faiblesses a haut volumes,le son devient caverneur et horrible saturé par les aigus,sinon excellent produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FX15 Minichaîne haute fidélité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FX15 Minichaîne haute fidélité
KIKI17
10/06/2017
France
Génial
mini chaine magnifique est simple d'utilisation le son est genial
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FX15 Minichaîne haute fidélité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FX15 Minichaîne haute fidélité
Northfarm
18/12/2021
España
Partie de promotion
La mejor compra que he hecho
Esta espectacular, su diseño y su calidad de sonido son increibles, la mejor compra que he echo en calidad y precio
Contre
Ninguna
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FX15 Minicadena Hi-Fi
Date d'utilisation 2020-12-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FX15 Minicadena Hi-Fi
Date d'utilisation 2020-12-18