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FWD185/98
Ce lecteur Philips est compatible avec la plupart des DVD et des CD sur le marché : DVD, VCD, SVCD, CD-MP3/WMA, CD-RW et CD de photos. SVCD signifie Super VideoCD. La qualité d'un disque SVCD est de beaucoup supérieure à celle d'un VCD, l'image étant plus détaillée en raison de la résolution plus élevée. La compatibilité CD-RW signifie que le lecteur accepte les CD réinscriptibles.
Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.
Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.
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